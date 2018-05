D-Link cresce il programma di canale

Il programma si arricchisce di nuovi benefici per i partner, con l’obiettivo di crescere ulteriormente nel 2018

Continua il successo del programma di canale VIP+ di D-Link, che si arricchisce di nuovi benefici per i partner, con l’obiettivo di crescere ulteriormente nel 2018.

Value in Partnership+ (VIP+) è pensato appositamente per migliorare il supporto ai rivenditori e fornisce loro nuovi strumenti a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing, con lo scopo di permettere ai partner di essere competitivi sul mercato e moltiplicare le opportunità di business.

Nel 2017 D-Link ha collaborato in Europa con circa 8.000 partner VIP+, che hanno generato circa il 40% dei ricavi nei prodotti Business; secondo un’indagine D-Link ben il 95% di questi consiglierebbe il programma ai propri colleghi. Il 67% dei partner si dichiara estremamente soddisfatto del supporto Sales / Marketing. Il 96% dei partner si dichiara soddisfatto del supporto tecnico (di cui un 51% estremamente soddisfatto) e, in generale, il 90% giudica positivi i lead ricevuti da D-Link.

Tra le novità segnaliamo la partnership con l’azienda 1Control: fino al 29 giugno 2018 i rivenditori VIP+ che faranno un ordine in Q2 da 500€ in un’unica fattura riceveranno in omaggio un kit che include la nuova videocamera per esterni DCS-2670L e l’innovativo 1Control SOLO, il sistema universale che trasforma ogni smartphone in un radiocomando compatibile con qualsiasi garage o cancello automatico. In futuro 1Control metterà a disposizione anche dei propri clienti bundle analoghi.