Panasonic: è il fornitore di notebook e tablet rugged il più affidabile?

Sì secondo l’ultima indagine condotta da VDC Research

È Panasonic il fornitore di notebook e tablet rugged più affidabile secondo l’ultima indagine condotta da VDC Research, specialista internazionale nelle ricerche di mercato in ambito tecnologico, che ha coinvolto più di 600 acquirenti di informatica mobile in Europa e Nord America. Panasonic, fornitore attivo nel segmento dei notebook rugged Toughbook e tablet rugged Toughpad, si è infatti classificato al primo posto in molteplici categorie, tra cui la comprensione dei bisogni delle aziende, le prestazioni hardware, il supporto tecnico e la soddisfazione generale.

L’indagine, che ha utilizzato un Net Promoter Score (NPS) per valutare il rapporto di loyalty esistente tra fornitori e clienti e la loro soddisfazione da 0 a 10, ha visto Panasonic in cima alla lista in aree chiave nella vita di un dispositivo rugged.

“Le tecnologie Panasonic vengono utilizzate per una serie di flussi di lavoro strategici e aziendali integrati – spiega David Krebs, Executive Vice President of Enterprise Mobility and Connected Devices di VDC Research -. Un elemento fondamentale che contraddistingue Panasonic dai competitor rugged è la capacità di comprendere le richieste dei clienti e identificare opportunità per allineare le proprie tecnologie a supporto di tali applicazioni. Panasonic eccelle anche nei servizi professionali post-implementazione e nel rispondere a specifici requisiti o adeguamenti richiesti una volta che le soluzioni sono state messe in campo. Si tratta di una capacità di servizio particolarmente importante e competitiva per Panasonic".