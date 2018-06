Panasonic lancia nuovi scanner per un flusso di lavoro completamente digitale

Sono ideali per uffici piccoli e medi e in contesti corporate, banche, ambulatori medici e hotel

Panasonic ha annunciato una nuova serie di scanner per documenti, ideali per uffici piccoli e medi, nonché in contesti corporate, banche, ambulatori medici e hotel.

La serie KV-N1058X è dotata di funzionalità di scansione multipla, ideali per passaporti, tessere con testo in rilievo e formati di carta lunghi ed inoltre la connessione remota permette di accedere a qualsiasi rete aziendale tramite un browser Web e di inviare scansioni direttamente sulla posta elettronica, o ad un server FTP o SMB, a SharePoint o su una cartella condivisa su cloud. La serie KV-N1058X può, di default, persino trasferire fino a 5 MB di dati acquisiti, direttamente via email, in qualsiasi momento.

Un ampio touchscreen permette di selezionare o modificare una vasta gamma di funzioni di scansione, visualizzate a colori direttamente sullo scanner.

“Oggi la capacità di inviare dati direttamente a un indirizzo e-mail è un requisito essenziale per qualsiasi azienda moderna e Panasonic si è impegnata a fondo per garantire che gli scanner KV-N1058X rispondessero a questa crescente esigenza” commenta Shinta Muya, Panasonic Marketing Manager for Communication Solutions di Panasonic.

La nuova serie raggiunge una velocità di scansione fino a 65 pag./min. o 130 imm./min., garantendo le stesse velocità sia con documenti a 200/300 dpi che in binary/colour (con distinzione automatica).

La serie è dotata di un doppio alimentatore automatico di documenti (ADF) ad ampia capacità, perfetto per la scansione fronte-retro e per grandi lotti di documenti, grazie a una capacità fino a 100 originali (80/m2).

Inoltre, la serie KV-N1058X è compatibile con l’app Image Capture Mobile di Panasonic, che supporta l’invio di documenti direttamente dallo scanner ai dispositivi mobili.