PCS Group ha ottenuto il riconoscimento di WatchGuard Platinum Partner

Il riconoscimento, insieme all’ambito premio quale WatchGuard Partner of the Year 2018 EMEA, è stato festeggiato con un’iniziativa d’eccezione

PCS Group, di recente nominata “WatchGuard Partner of the Year 2018 EMEA” è tra le poche realtà che, nel mondo, possono fregiarsi della qualifica di “WatchGuard Platinum Partner”.

Per festeggiare entrambi i traguardi raggiunti, la realtà perugina ha presentato ai propri Top Customers l’iniziativa “Race to IT Security”.

Realizzata con due e-bikes Specialized personalizzate con i loghi WatchGuard–PCS Group, quest’ultima prevede l’utilizzo gratuito ai clienti che ne faranno richiesta durante le loro gite nelle colline umbre durante i fine settimana.

Un modo originale per festeggiare i prestigiosi traguardi raggiuntu e ringraziare i clienti che li hanno resi possibili.

Clienti in cerca di servizi a tutto tondo

Il livello di WatchGuard Platinum Partner viene, infatti, assegnato a quei partner che hanno espresso e dimostrato nel tempo il massimo in termini di competenza certificata in network security per quanto attiene alla vendita, implementazione, gestione e supporto delle soluzioni WatchGuard. Nel mondo solo altri 9 partner hanno raggiunto il livello Platinum, il che rappresenta per PCS Group un ulteriore primato.

PCS Group ha anche aderito al Programma di WatchGuard per i MSSP (Managed Security Service Provider), così da poter erogare una consulenza completa benché flessibile, nell’ottica di una IT security omnicomprensiva.

Hardware, software e competenze certificate in un singolo offering

«A oggi – come sottolineato da Paolo Cassieri, Chief Executive Officer di PCS Group – la nostra azienda annovera più di 200 clienti che hanno aderito al programma MSSP con oltre 500 apparati di vario genere che il portfolio WatchGuard mette a disposizione per intercettare puntualmente tutte le esigenze, dal cliente più piccolo, sino alla grande realtà pubblica o aziendale».

Il Programma MSSP di WatchGuard vuole essere per i system integrator evoluti un ulteriore aiuto per risolvere le mutate esigenze dei clienti, che chiedono di poter continuamente riadattare sistemi e soluzioni alle sopravvenute esigenze quali ad esempio la crescita aziendale in termine di utenti, l’apertura di nuovi siti, l’interconnessione con aziende partner o altri soggetti.

www.pcsgroup.solutions/