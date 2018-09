Rubrik: nuovo Velocity Partner Program

Il nuovo programma globale integrato dedicato ai reseller permette ai Partner di accedere a vantaggi, incentivi, formazione e supporto

Rubrik, azienda specializzata nel Cloud Data Management, ha presentato Rubrik Velocity Partner Program, il suo primo programma globale dedicato ai Reseller. Il Velocity Partner Program, che prende il nome da una delle caratteristiche principali dell’azienda, offre una serie di opportunità ai Partner di canale di Rubrik, per permettere loro di capitalizzare il momento favorevole dell’azienda e sfruttare al meglio le opportunità esistenti nel mercato del data management, stimato in 48 miliardi di dollari. Strutturato su più livelli, il programma offre ai Partner un framework per differenziarsi, un’abilitazione commerciale e tecnica per creare e riconoscere l’esperienza, e nuovi incentivi a supporto dei Partner che investono nelle loro attività con Rubrik.

“La crescita senza precedenti di Rubrik deriva in larga parte dal nostro eccezionale ecosistema di Partner e dal nostro go-to-market, focalizzato al 100% sul canale – spiega Bertrand Yansouni, VP of Worldwide Channel di Rubrik -. Il nuovo Velocity Partner Program estende ulteriormente il nostro impegno verso il canale, consentendo ai Partner di puntare su Rubrik per le loro principali iniziative di business, quali la crescita delle attività cloud e l’offerta di servizi più avanzati. Crediamo che questo programma possa davvero accelerare il successo dei nostri Partner.”

Fin dalla sua nascita, Rubrik ha adottato un modello di business 100% indiretto. Il Rubrik Velocity Partner Program è stato creato sulla base delle indicazioni dei Partner e prevede investimenti significativi per abilitare e ricompensare quelli che puntano su Rubrik. Il programma introduce una serie di nuovi benefici e opportunità per la comunità di reseller Rubrik, tra cui:

Nuova struttura di partner program: il nuovo programma si articola su tre livelli (Authorized, Select ed Elite), sulla base di competenze e risultati. I requisiti varieranno a seconda del paese e delle dimensioni del Partner, in modo che ogni reseller possa accedere ai diversi livelli, con un percorso di crescita chiaro e ben definito. Il programma introduce anche nuove specializzazioni a riconoscimento di specifiche competenze.

Miglior partner enablement per creare competenza nella vendita e nel supporto di soluzioni Rubrik: con Rubrik Academy, Rubrik lancia un nuovo programma di enablement per l'intero ecosistema di Partner, che comprende formazione e accreditamento per vendita, prevendita e post-vendita.

Nuovi incentivi: per investire sui Partner che decidono di investire su Rubrik, il Velocity Partner Program introduce rebate per i partner Elite, condivisione dei lead e delle opportunità, fondi marketing e incentivi per figure commerciali e tecniche presso i Partner.

Il programma introduce anche un nuovo Partner Technical Advisory Board globale, che riflette il valore che Rubrik attribuisce alle competenze tecniche dei solution engineer dei Partner. Il nuovo programma verrà presentato ufficialmente nel corso della EMEA Partner Conference di Rubrik, e i suoi benefici avranno effetto a partire dal prossimo 1 febbraio 2019.