3 anni di garanzia sul wireless broadband di Cambium Networks

La società ha annunciato l’estensione della garanzia standard da 12 a 36 mesi senza costi aggiuntivi sui prodotti della serie ePMP

Intenzionata a garantire tutta la tranquillità possibile agli operatori di rete che scelgono le sue soluzioni ePMP, Cambium Networks ha annunciato la volontà di estendere la loro garanzia standard da 12 mesi a 36 mesi, senza costi aggiuntivi.

Affidabilità a un costo contenuto

Proprio i prodotti della serie ePMP passano attraverso numerosi test durante i cicli di progettazione che permettono, quindi, a Cambium di offrire questa estensione di garanzia. No solo.

Cambium Networks ha una visione olistica della progettazione delle reti, a partire dall’utilizzo di specifiche funzionalità hardware e software. Tra queste, il software LINKPlanner per progettare la rete secondo parametri operativi noti, ma anche il cablaggio CAT5 per la massima resistenza ai cambiamenti stagionali, la gestione della rete cloud-based con cnMaestro per ottimizzare le prestazioni e il Gigabit Surge Suppresor per proteggere la rete da sovratensioni transitorie indotte da fulmini.

Come elemento delle soluzioni di connettività wireless di Cambium Networks, il portafoglio ePMP può essere gestito da cnMaestro, la piattaforma di gestione cloud-based di Cambium Networks. Oltre alla gestione intelligente, cnMaestro registra automaticamente i nuovi dispositivi ePMP sulla rete, applica gli aggiornamenti del firmware e fornisce informazioni sulle prestazioni della rete ePMP dal nodo al NOC (Network Operations Center).