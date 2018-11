Esprinet distribuisce STRONG

Il distributore commercializzerà la gamma completa per la ricezione del digitale terrestre

Esprinet, il più grande distributore di informatica ed elettronica di consumo in Italia e in Spagna, ha siglato un accordo di distribuzione con STRONG, produttore di TV ed apparecchi di ricezione per la TV.

Più in dettaglio STRONG è oggi specializzata in un'ampia gamma prodotti per il digitale terrestre, satellite e accessori per la TV via cavo in 55 paesi in tutto il mondo. STRONG offre inoltre prodotti per reti domestiche, comprese le soluzioni di rete domestica Mesh, nonché modem via cavo, gateway GPON per la casa e router modem 4G / LTE dedicati alle emittenti e ai provider di servizi. La gamma di reti domestiche è ulteriormente integrata con ripetitori wireless, router, powerline e adattatori Wi-Fi USB. In qualità di specialista dei prodotti video, STRONG fornisce anche TV, realizzati con i più recenti pannelli LED e OLED di alta qualità fino a 75 pollici e la tecnologia multi-tuner. I tv Strong supportano standard e funzionalità importanti come Smart TV, 4K Ultra HD, HEVC / H.265, High Dynamic Range (HDR), modalità hotel, editor di canali, elenchi preferiti, registrazione, riproduzione e altro ancora.

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet si occuperà della distribuzione della gamma completa di prodotti STRONG per la ricezione del digitale terrestre, prodotti innovativi, emozionanti e affidabili per l'intrattenimento TV domestico e mobile, supportando il produttore nella crescita nel mercato italiano.

Dal canto suo, STRONG trova in Esprinet un partner solido ed affidabile per raggiungere il proprio obiettivo di diventare uno dei principali fornitori di tecnologia per il digitale terrestre in Italia. Grazie ai suoi 36.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, Esprinet è in grado di supportare STRONG nell’ottenere quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

“Siamo orgogliosi che il marchio Strong sia diventato partner di Esprinet, distributore con una forte e radicata conoscenza del territorio italiano sia nel mercato IT che in quello dell’elettronica di consumo. Gli strumenti di vendita e la modalità di approccio di Esprinet rendono questa partnership molto strategica per la distribuzione del nostro brand. Siamo confidenti che questa collaborazione possa portare reciprocamente ad ottime soddisfazioni”, ha commentato Grégori Bouchet, COO General Manager Strong Group.