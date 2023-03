Parallels RAS ora distribuito da Ready Informatica

Ready Informatica ha siglato un accordo con Alludo per la distribuzione della soluzione di Remote Working Parallels RAS.

“Dopo il successo ottenuto negli ultimi tre anni con la collaborazione con Awingu, è stato naturale per noi pensare di ampliare la collaborazione con Ready Informatica estendendola con Parallels RAS” commenta Gianpaolo Sticotti, Sales Regional Director di Alludo. “La conoscenza del mercato e la presenza capillare di Ready Informatica sul territorio con competenze specifiche in ambito VDI e virtualizzazione di applicazioni ci aiuteranno ad accelerare ulteriormente la crescita e l’adozione di Parallels RAS in Italia.”

Alludo è l’azienda che ha incorporato sotto un unico gruppo le soluzioni prodotte da Corel, Winzip, Parallels e la recente acquisizione Awingu. Il recente accordo permette a Ready Informatica, già distributore storico di Awingu in Italia, di accedere anche a Parallels RAS e completare la visione a 360° per l’accesso da remoto a desktop e applicazioni aziendali, sia per la Piccola e Media Impresa che per la Media e Grande Impresa.

Parallels RAS è un software di virtualizzazione che fornisce applicazioni e desktop Windows ospitati centralmente o nel cloud ai dispositivi locali in uso all’utente senza la necessità di installarli. Con questo software, le applicazioni e i desktop Windows possono essere utilizzati su dispositivi che in genere non sono in grado di eseguirle, inclusi ThinClients, Mac, dispositivi mobili e Google Chromebook. Parallels RAS è accessibile su tutti i dispositivi tramite Parallels Client. Il software può essere fornito da on-premise o da cloud pubblici, privati o ibridi.

“Siamo molto felici di estendere la collaborazione con Ready Informatica. Le nostre soluzioni Awingu e Parallels RAS si complementano e costituiscono una proposizione completa, flessibile e innovativa pe

r numerosi scenari di workspace aggregation, virtualizzazione di applicazioni e VDI” commenta Walter Van Uytven, SVP Technology di Alludo. “Ready Informatica si presenta sul mercato con esperienza pluriennale nella virtualizzazione di desktop e applicazioni, ha competenze specifiche tecniche e commerciali che la rendono unica sul mercato per offrire supporto completo ai partner di canale alle nostre soluzioni.”

“Ready Informatica si è distinta fin dal 1995 come il distributore ad alto valore aggiunto di riferimento nelle tecnologie di virtualizzazione del Desktop, Applicazioni e Remote Working” afferma Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica (nella foto) “Oggi aggiungiamo un’altra tecnologia di spicco alla nostra offerta per arricchire l’ecosistema dedicato al VDI e al Remote Working. Abbiamo seguito Parallels RAS nella propria evoluzione e questo è il momento giusto per diffonderlo capillarmente sul territorio Italiano proponendolo a tutti i rivenditori che già ci conoscono dalla nostra precedente esperienza come distributore storico di Citrix.”

Ready Informatica è già all’opera per sviluppare il canale italiano per Parallels RAS organizzando una serie di webinar, seminari e training online e in presenza.