Modem libero: dal 1° gennaio si può scegliere

Ecco la proposta AVM con la sua gamma di FRITZ!Box

Dal 1 gennaio 2019 la delibera sul modem libero è estesa anche ai contratti già in essere, quindi tutti gli abbonati a Internet sono ora liberi di scegliere e avere il miglior prodotto per la connessione di casa o ufficio configurando e utilizzando senza problemi il terminale che preferiscono per DSL, Fibra Ottica o LTE.

AVM ha già predisposto una pagina dedicata ai consumatori per aiutarli nella scelta del miglior prodotto, condividere i vantaggi della libertà di scelta e trovare le risposte a tante domande. A questa sezione del sito gli utenti trovano tutte le informazioni necessarie per utilizzare FRITZ!Box con la connessione fornita dai vari provider in Italia. Con FRITZ!Box, AVM è pronta a garantire la libertà di scelta.

I consumatori dal 1 gennaio 2019 possono godere dei seguenti vantaggi delle soluzioni FRITZ!Box:

Libera scelta del miglior terminale per DSL, Fibra Ottica o LTE e della miglior tecnologia WiFi

Possibilità di sfruttare tutte le funzionalità del modem router (tra cui telefonia VoIP e Internet TV)

Il cliente è proprietario del modem router, non ci sono costi di noleggio mensile per apparati o WiFi

Aggiornamenti gratuiti a nuove funzionalità, anche di sicurezza, resi disponibili direttamente dal produttore

Nessuna necessità di pagare modem, router wireless o apparecchi telefonici aggiuntivi

Un unico dispositivo per tutte le esigenze, con conseguente riduzione dei consumi energetici derivanti dall’installazione di dispositivi in cascata