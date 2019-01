A BTicino il CES Innovation Award 2019 per la Smart Home

Premiato il comando con assistente vocale integrato Living Now

Il comando con assistente vocale integrato Living Now di BTicino, presentato in anteprima mondiale al CES 2019 di Las Vegas, è stato premiato con il prestigioso CES Innovation Award 2019 – il riconoscimento che dal 1976 celebra progetti d’eccellenza – per la categoria Smart Home.

Il nuovo comando intelligente della famiglia Living Now, sviluppato da BTicino in Italia nello stabilimento di Erba (CO), è il primo al mondo con assistente vocale integrato. Equipaggiato con la tecnologia di Amazon Alexa, è parte integrante dell’infrastruttura elettrica della casa e grazie a una estrema sensibilità è in grado di recepire i suoni anche a grande distanza e attivare tutte le funzioni connesse, incluse luci, tapparelle ed energia.

“Con il CES Innovation Award 2019 assegnato a questo nuovo comando intelligente della linea Living Now, viene premiata l’eccellenza italiana nella tecnologia e nel design – dichiara Franco Villani, amministratore delegato di BTicino –. Siamo convinti che, per fare la differenza in un settore competitivo come il nostro, sia necessario puntare sull’innovazione e arricchire il valore dell’impianto elettrico, offrendo all’utente valore aggiunto in termini di funzionalità, informazioni e interazione. Con questa nuova soluzione, Living Now conferma di rappresentare per il mondo delle infrastrutture elettriche la stessa rivoluzione che lo smartphone ha rappresentato per le telecomunicazioni”.

Sponsorizzati dalla Consumer Technology Association (CTA) TM, proprietaria e organizzatrice del CES, i CES Innovation Awards sono assegnati da una giuria composta da designers, ingegneri e rappresentanti dei media di tecnologia, che valuta le candidature basate su design, funzionalità, attrattività per il consumatore, progettazione e come il prodotto si pone nei confronti dei competitor.