Fattura elettronica gestita con un click

Canon e Credemtel presentano una soluzione congiunta dedicata alle pmi e ai professionisti per rispettare i nuovi obblighi di legge

Canon e Credemtel lanciano una nuova soluzione che permetterà di gestire l’invio e la gestione della fattura elettronica B2B e la relativa conservazione digitale grazie ai servizi forniti da Credemtel. La soluzione, che si chiama STAMPA LA FATTURA ELETTRONICA, è direttamente integrata nelle stampanti multifunzione Canon.

“Quella della fatturazione elettronica rappresenta sicuramente un’importante sfida per il nostro paese e per l’economia in generale, ma costituisce anche un’opportunità per le imprese che potranno diventare più agili, flessibili e più orientate al business”, ha commentato Teresa Esposito, Marketing Director Business Group di Canon Italia. “Il grande cambiamento definito dalla fatturazione elettronica obbligatoria B2B definisce un importante impulso verso l’efficientamento dei processi aziendali e una spinta alla digitalizzazione delle imprese, le quali possono beneficiare di uno strumento utile per la gestione integrata, agile e veloce dei dati. Siamo molto orgogliosi della partnership stretta con Credemtel. Grazie a questo grande progetto i nostri partner possono offrire ai loro clienti uno strumento utile per la conservazione digitale e per la gestione integrata dei processi di fatturazione. Il tutto avviene con la massima efficienza non solo a livello operativo ma anche economico”.

La stampante multifunzione e il driver di stampa Canon gestiscono il documento nativo sia in xml sia in altri formati, segue poi il passaggio di attivazione dei servizi di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma di legge inclusi nella suite tecnologica di Credemtel. Tutto questo semplicemente premendo un tasto. Una piattaforma documentale in cloud permetterà poi di consultare gli esiti, conciliare gli stati, gestire la fattura fornitore e verificare la corretta conservazione digitale.

Chi è Credemtel

Credemtel è la società del Gruppo Credem attiva dal 1989 nell’offerta di Gestione Documentale e Servizi telematici sia a imprese private sia a Pubbliche Amministrazioni.

Nata per essere l’antenna digitale del Gruppo nel corso degli anni, sfruttando al meglio le competenze e l’esperienza maturata, l’azienda è cresciuta sino ad arrivare ad aprire ed estendere la propria proposta all’intero mercato ove oggi risulta essere uno dei principali player sia dei servizi di Corporate Banking Interbancario sia di Gestione Elettronica Documentale.