Nuova gamma di videowall per NEC

Dieci nuovi modelli che offrono soluzioni allo stato dell’arte per i settori retail, DooH, tempo libero, transportation, control room, signage e molti altri

NEC Display Solutions Europe lancia una gamma di nuovi display video wall.

Dall’advertising digitale alle reti dei trasporti, dal settore retail alle control room, il mercato richiede display che combinino massima qualità con ampie superfici video.

La nuova serie NEC UN è stata progettata per soddisfare queste richieste trasversali. I nuovi video wall sono disponibili in 10 modelli diversi per rispondere alle esigenze specifiche di ogni settore.

Ogni video wall prevede performance video straordinarie e avanzate possibilità di calibrazione grazie al software SpectraView engine integrato, che consente di effettuare regolazioni accurate sulla qualità dell’immagine per soddisfare le singole necessità garantendo una riproduzione del colore omogenea su ogni display e sull’intera parete video. SpectraView semplifica e velocizza l’installazione, un elemento che si traduce in una riduzione dei costi ed un’accelerazione dei tempi di set-up per i system integrator.

La serie UN, inoltre, garantisce una straordinaria leggibilità anche in condizioni di forte illuminazione ambientale, con una luminosità di 700cd/m2 ed un filtro avanzato di protezione che elimina ogni riflesso. Allo stesso tempo una minuscola area inattiva dello schermo elimina le distorsioni tra i singoli schermi.

Ogni modello è stato specificatamente progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze, che spaziano dai bassi costi di manutenzione per applicazioni di lungo termine in applicazioni critiche, fino alla massima riproduzione dei colori per settori come advertising ed entertainment.

I primi due modelli della nuova serie UN di display video wall, UN462A e UN462VA, saranno disponibili a partire dall’inizio di febbraio. A seguire due nuovi modelli di display, UN492S and UN552S, faranno il loro debutto ad ISE 2019, che si terrà ad Amsterdam RAI i prossimi 5 – 8 febbraio. Per organizzare un approfondimento o una dimostrazione di prodotto durante la fiera vi prego di contattarmi.