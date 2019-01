IDC: Canon è leader in Europa nella fornitura di Servizi documentali e di stampa gestiti (MPDS)

La società vanta una crescita costante su base annua in tutta l’Europa Occidentale

Secondo l’ultimo rapporto IDC dal titolo “Western Europe MPDS e BPS Market Shares 2017: Accelerated Technology Development Driving Greater Contractualized Business Revenue” (IDC #EMEA42915118, Settembre 2018), Canon Europa è leader nel settore dei servizi documentali e di stampa gestiti (MPDS) con una crescita costante su base annua in tutta l’Europa Occidentale.

International Data Corporation (IDC), la prima società mondiale specializzata in ricerche di mercato, servizi di consulenza e organizzazione di eventi nei settori ICT e dell’innovazione digitale, posiziona Canon al primo posto per fatturato nel mercato dei servizi di stampa e documenti gestiti (MPDS) per l’Europa occidentale, scavalcando i key player del settore. Il report di IDC riconosce all’azienda nipponica una lunga tradizione nel business del document management e della stampa che, insieme al suo portfolio di soluzioni, alla capacità di innovare e all’eccellenza operativa, hanno consentito di raggiungere la posizione di leadership in questo specifico segmento di mercato.

Grazie al costante impegno di Canon nell’offrire ai propri clienti le migliori soluzioni, specifiche per ogni esigenza, IDC ha sottolineato che “la proposta a valore di Canon deriva dalla capacità dell’azienda di fornire hardware di imaging, capture e output, che coprono un ampio spettro di utenti, e [la competenza nel] combinarli con software e tecnologie scalabili, allo scopo di offrire soluzioni che si adattano a tutti i tipi di azienda, dalle PMI alle aziende corporate. Con il suo portfolio di tecnologie software, la sua eredità nei servizi di stampa e gestione documentale, Canon accompagna i clienti in un percorso che inizia con l’ottimizzazione della flotta e che si dirige verso l’automazione dei processi e dei flussi di lavoro”.