Zyxel pensa a campus e medie imprese con lo switch di aggregazione XS3800-28

La new entry offre alta capacità, migliore densità e flessibilità delle porte, oltre ad un design innovativo

Zyxel Communications ha lanciato XS3800-28, un aggregation switch dinamico a 10 Gigabit progettato per campus e medie imprese.

Ricca combinazioni di porte per la massima flessibilità

Grazie alle 8 porte combo, questo switch è in grado di gestire fino a 24 porte fibra da 10 Gb SFP+ o 12 porte RJ45 Multi-Giga. Questa modularità offre la libertà di scegliere quale impostazione di rete soddisfa al meglio le necessità attuali e consente eventualmente di riconfigurarla senza problemi in caso le necessità cambino.

“L’adattabilità e il potenziale di configurazione di un prodotto di rete non sono in secondo piano rispetto a specifiche quali potenza e velocità – ha commentato Crowley Wu, AVP senior della Business Unit Networking di Zyxel -. XS3800-28 è l’emblema di un approccio più orientato al futuro per soddisfare le necessità a livello networking di campus e delle medie imprese”.

L’essenziale di uno switch principale

La migliorata capacità di switching di XS3800-28, il routing più consistente della rete L3 e le prestazioni della CPU sono perfette per le installazioni che richiedono un’ampia aggregazione. Se l’esigenza è la costruzione di una rete avanzata con architettura 10 Gb a bassa latenza e alta densità, uno aggregation switch di questo calibro è essenziale.

Quando si tratta di resilienza e disponibilità, lo switch non teme confronti. Il pulsante di ripristino permette al dispositivo di effettuare il fall back in caso di errori di configurazione, mentre una doppia alimentazione fornisce una sicurezza essenziale in caso di problemi all’unità di alimentazione principale. Il suo design hardware di alto livello infine rispecchia le caratteristiche innovative dello switch.

Multi-Gigabit all’avanguardia

La capacità Multi-Gigabit dello switch lo rende particolarmente adatto per applicazioni in ambito universitario o aziendale che richiedono funzionalità di rete superiori. Grazie al supporto a velocità di 100 M, 1 G, 2,5 G, 5 G e10 G, lo switch è in grado di prevenire i downgrade della connessione e i rallentamenti che frequentemente colpiscono i prodotti con capacità da 2,5/5 G come server e dispositivi di storage. È anche compatibile con CAT5e, ciò consente di evitare l’utilizzo del costoso cavo CAT6.