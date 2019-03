Schneider Electric firma l’illuminazione d’emergenza

Da incasso o superficie, Exiway Smartbeam unisce design ed efficienza con grado di protezione IP65 nella versione per montaggio a soffitto

Schneider Electric ha annunciato Exiway Smartbeam, l’apparecchio di emergenza dal design essenziale dotato di un flusso capace di illuminare ampie zone oppure lunghi tratti di corridoio.

Facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, la soluzione garantisce un basso impatto estetico. Inoltre, grazie alle ottiche specifiche, Exiway Smartbeam è ideale per illuminare le vie di esodo o le aree antipanico in ambienti caratterizzati da un’estetica ricercata. È inoltre disponibile nelle versioni da incasso o da superficie con grado di protezione IP65 nella versione per montaggio a soffitto.