Tech Data allarga la distribuzione agli hard disk interni di Toshiba

L’accordo rientra nella strategia della divisione europea dedicata ai componenti elettronici di consolidare il segmento business

Tech Data ha ufficializzato un nuovo accordo di distribuzione con Toshiba Electronics Europe, divisione europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.

In base all’intesa, Toshiba TEE consolida la sua presenza nel segmento business grazie alla distribuzione da parte di Tech Data della linea di hard disk interni, in particolare con i modelli Enterprise MG e AL.

Con questo nuovo accordo, che mira a consolidare maggiormente la già fruttuosa partnership tra Tech Data e Toshiba, i clienti Tech Data avranno l’opportunità di accedere a una nuova e aggiornata gamma di soluzioni storage studiate per soddisfare le esigenze di archiviazione delle aziende IT.

Come riferito in una nota ufficiale da Rosa Di Marino, BU Manager, GCC, Tech Data Italia: «Siamo molto felici di poter collaborare in partnership con Toshiba sia a livello europeo che italiano. Siamo altresì certi che ci permetterà di essere sempre di più un punto di riferimento per tutti i nostri business partner nell’ottica di consolidamento di un portafoglio prodotti orientato a offrire soluzioni in linea con le attuali richieste di mercato».