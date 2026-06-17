SICUREZZA 2027 verso il sold out

A quasi sette mesi dalla conclusione dell’ultima edizione, che l’ha confermata tra i principali eventi in Europa per i settori security & fire, è già in fase avanzata la progettazione di SICUREZZA 2027, in programma dal 17 al 19 novembre a Fiera Milano. Un percorso che sta definendo contenuti, partecipazione e sviluppo internazionale del prossimo appuntamento.

In questa fase, il risultato estremamente positivo del rebooking rappresenta un primo indicatore concreto del valore della manifestazione: numerosi leader di settore hanno già rinnovato la fiducia al progetto e più del 60% dell’area espositiva disponibile è già stato prenotato.

«Si tratta di un risultato superiore alle nostre aspettative – commenta Paola Sarco, Head of Building & Industrial Exhibitions di Fiera Milano –. A più di un anno dall’appuntamento, molte aziende sono salite a bordo e un segnale molto positivo arriva sul fronte internazionale, con il 30% di aziende estere, provenienti in particolare da Spagna, Germania, Francia, Cina. Si tratta di un’evidenza concreta della fiducia del mercato e della capacità della manifestazione di intercettare una offerta sempre più rappresentativa».

Già oggi, infatti, SICUREZZA 2027 mostra una proposta articolata e trasversale, capace di coprire tutti i comparti della security & fire: dalla videosorveglianza al controllo accessi, dall’antintrusione alla cybersecurity, con un ampliamento dell’offerta dedicata a mercati strategici quali l’antincendio ed i veicoli a controllo remoto.

A rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale contribuirà l’introduzione del “Paese Ospite”: per il 2027 sarà la Spagna, con il coinvolgimento di enti istituzionali e associazioni di categoria in momenti di confronto sui temi più rilevanti per il comparto.

Sul fronte dei contenuti, la manifestazione sta lavorando sulla progettualità insieme a dei partner scientifici, con l’obiettivo di interpretare le principali traiettorie evolutive del mercato: integrazione dei sistemi, digitalizzazione dei processi, evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza fisica, cybersecurity e crescente convergenza tra sicurezza fisica e logica. Temi che trovano applicazione in contesti sempre più complessi – dagli edifici alle infrastrutture critiche, dai contesti urbani a quelli industriali – e che richiedono un approccio integrato e multidisciplinare.

MIBA E MIBA LEVANTE: UNA VISIONE DI FILIERA PER IL COSTRUITO

SICUREZZA 2027 conferma la propria adesione a MIBA – Milan International Building Alliance, il format di Fiera Milano che riunisce quattro manifestazioni – GEE, MADE expo, SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO – rappresentando l’intera filiera della progettazione, costruzione, sicurezza e riqualificazione del costruito.

Una proposta sinergica tra mercati chiamati a collaborare, che gli operatori hanno dimostrato di apprezzare e che, edizione dopo edizione, si consolida come punto di riferimento per chi progetta, costruisce, mette in sicurezza e riqualifica edifici e città.

In questa logica di sviluppo si inserisce anche MIBA Levante, spin-off di MIBA organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Pentastudio, la cui prima edizione è in programma a Bari il 18 e 19 novembre 2026. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di intercettare le esigenze del mercato del Sud Italia e, più in generale, dell’area mediterranea, proponendo un’offerta espositiva e formativa focalizzata sulla transizione energetica e digitale del patrimonio edilizio.

La scelta della Puglia risponde alla dinamica del territorio: il comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno supera i 90 miliardi di euro, con un mercato particolarmente attivo anche sul fronte della riqualificazione e dell’efficientamento energetico. In questo contesto, MIBA Levante si propone come piattaforma di incontro tra imprese, progettisti e istituzioni, affiancando all’offerta espositiva un programma di convegni e momenti di aggiornamento sviluppati con università, ordini professionali e associazioni di settore, con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione delle competenze lungo tutta la filiera.