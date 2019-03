La cloud transformation secondo Avaya

Al via un nuovo programma che consente alle aziende di adottare l’infrastruttura di comunicazione cloud più adatta alle proprie esigenze

Avaya ha annunciato l’introduzione di un programma di cloud transformation finalizzato a supportare le aziende che considerano i modelli di distribuzione delle comunicazioni in-the-cloud come parte integrante delle proprie strategie di trasformazione digitale.

Obiettivo del programma di cloud transformation promosso da Avaya è facilitare la transizione al cloud e rimuovere l’incertezza e i rischi legati a questo processo. In aggiunta, l’iniziativa prevede una serie di incentivi e mette a disposizione dei clienti il team di servizi professionali di Avaya con l’obiettivo di aiutare le aziende a definire il percorso più efficace ed efficiente per l’adozione delle soluzioni Avaya OneCloud attraverso un modello cloud pubblico, privato o ibrido.

Il programma Avaya aiuta aziende e organizzazioni a:

Definire e individuare i risultati attesi legati alla migrazione al cloud;

Identificare i migliori modelli di cloud per ciascuna applicazione, in base alle specifiche esigenze di business;

Individuare i processi chiave e le API che operano all’interno dell’infrastruttura esistente e il modo più efficace per implementarli in un nuovo ecosistema cloud;

Procedere alla cloud transformation adottando piani operativi che siano allineati a specifici obiettivi di business e si basino su modelli finanziari mirati.

L’iniziativa prevede che i clienti Avaya ottengano crediti per licenze perpetue e una riduzione dei costi “per-seat” adottando soluzioni in cloud. Inoltre, per coloro che adotteranno la soluzione Avaya OneCloud è prevista la cancellazione delle penali di recesso sui contratti di servizi di supporto in essere. I clienti Avaya avranno inoltre l’opportunità di seguire specifici workshop, organizzati dall’azienda, a costi ridotti o gratuitamente. I workshop consentiranno l’interazione diretta tra i professionisti ed esperti Avaya e i decision maker aziendali all’interno di sessioni di formazione dedicate.

Un programma per raggiungere i risultati attesi

Tutto ciò sarà utile a comprendere l’ampiezza del processo di cloud transformation che è possibile raggiungere attraverso il modello proposto da Avaya OneCloud, un approccio che consente di rispondere in modo più efficiente alle singole esigenze aziendali, sviluppare un’accurata pianificazione temporale di implementazione e definire nel dettaglio quello che è necessario per il raggiungimento dei risultati attesi.

Come riferito in una nota ufficiale da Zeus Kerravala, Fondatore e Principal Analyst, ZK Research: “Il cloud si è ormai affermato come il nuovo modello operativo per le aziende digitali. Per le aziende che decidono di trasformare le proprie modalità di comunicazione e orientarle al cloud, è fondamentale trovare soluzioni che si adattino ai loro processi e contare su un fornitore che abbia un ricco e flessibile portfolio di soluzioni e servizi. Per questo, il programma cloud transformation di Avaya aiuterà le organizzazioni a trovare la soluzione ideale che si adatta alle proprie esigenze specifiche”.