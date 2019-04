Ingram Micro Cloud Marketplace: cos’è e che vantaggi porta

Il nuovo marketplace contiene le soluzioni di oltre 200 vendor e permette ai rivenditori di fornire soluzioni in real-time ai clienti

L’avvento del cloud sta modificando le modalità di fruizione delle ultime tecnologie da parte delle aziende: si sta passando infatti dall’on-premise alla nuvola. Lo sa bene Ingram Micro che ha lanciato l’Ingram Micro Cloud Marketplace, una piattaforma proprietaria di ultima generazione che permette ai rivenditori di cogliere le nuove opportunità di un business sempre più as-a-service.

Come? Nel Cloud Marketplace si trovano le soluzioni di oltre 200 vendor (al momento 8 in Italia, ma in espansione) che possono essere proposte dai rivenditori ai propri clienti. La piattaforma contiene infatti le più innovative tecnologie cloud best of breed che vengono costantemente aggiornate. L’updating è quotidiano, tanto che Paolo Filpa, head of cloud di Ingram Micro, ha dichiarato che ogni giorno sono introdotte nuove release.

Provisioning delle licenze immediato

Elemento di successo per le vendita alle aziende di soluzioni tramite il cloud riguarda la tempistica di provisioning delle licenze: se con le soluzioni on-premis il cliente “partiva” dopo diversi giorni, mesi talvolta, l’Ingram Micro Cloud Marketplace aiuta a ribaltare tutto ciò. In pochi minuti la tecnologia scelta viene implementata e il cliente è subito “ready”.

Vantaggi di gestione grazie Marketplace

Oltre alla possibilità di offrire soluzioni sostanzialmente in real-time, i vantaggi riguardano anche la gestione delle stesse: il rivenditore può gestire attraverso la piattaforma tutto il ciclo di acquisto del servizio da parte del cliente. E’ in grado di vedere in tempo reale la propria percentuale in base al prodotto venduto. Inoltre grazie al sistema di reportistica presente il rivenditore può di visualizzare il totale degli ordini effettuati ed altre interessanti informazioni riguardanti la propria attività.

Sostegno ai Partner

Al fine di aiutare i propri partner nella proposizione di soluzioni cloud, Ingram Micro ha lanciato due particolari programmi: la Cloud Awesomeness Roadmap e l’Azure Accelerate Program. L’obiettivo è sostenere i rivenditori mediante eventi itineranti e webinar formativi, così da aiutarli a costruire valore e conoscere le potenzialità dell’Ingram Micro Cloud Marketplace tra cui la possibilità di fare Upsell e Cross Sell.

Ingram Micro Cloud Marketplace: velocità e semplicità

L’Ingram Micro Cloud Marketplace è pensato per essere di facile fruizione con qualunque dispositivo: attraverso desktop, PC, tablet e smartphone di qualunque marca o sistema operativo si può accedere alla piattaforma. L’interfaccia è intuitiva e presenta una prima sezione dove sono evidenziate le novità, particolari offerte o eventi sul territorio.