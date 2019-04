Il nuovo ruolo accorpa la responsabilità sulle vendite per i clienti Strategici, Verticali e Regionali con la finalità di rafforzare la quota di NEC nel mercato del digital display attualmente in fortissima crescita

Simon Jackson è il nuovo Senior Vice President of Sales EMEA di NEC Display Solutions.

Simon Jackson ha lavorato più di due decenni in NEC.

Nel nuovo ruolo avrà la responsabilità di guidare l’intera squadra di vendita della società, che comprende i team di vendita Regionali, così come quelli dedicati ai clienti Strategici e Verticali.

Un’area in crescita

Il nuovo ruolo capitalizza la recente forte crescita di NEC nella regione EMEA accorpando il ruolo di VP Vertical and strategic Sales, con il ruolo di VP Regional Sales.

Il compito di Simon Jackson sarà quello di indirizzare tatticamente ed uniformemente la strategia dell’azienda su tutti i mercati verticali e sui mercati di ogni nazione della regione EMEA.

Chi è Jackson

Simon Jackson vanta un’esperienza senza pari avendo gestito intere divisioni ed avendo giocato un grosso ruolo nella costruzione, sviluppo e guida dei team nella zona EMEA portandoli a rivestire un ruolo centrale nel successo di NEC in questa regione.

Simon Jackson è una figura estremamente stimata all’interno del mercato ed è stato recentemente nominato capo del board della Digital Signage Organisation (DSO).

Questa organizzazione rappresenta una voce importante all’interno dell’industria del digital signage europeo offrendo un forum di apprendimento e condivisione delle best practice in ambito signage in ogni settore ed applicazione.

Commenti

“Si tratta di un momento di grande vivacità sia per NEC che per il mercato in generale – afferma Simon Jackson, Senior Vice President of Sales EMEA di NEC Display Solutions Europe -. Il mercato del digital signage EMEA sta crescendo almeno del 10% all’anno e varrà quasi 7 miliardi di dollari entro il 2020. Grazie al grande lavoro dei nostri team Verticali, Strategici e Regionali così come le recenti acquisizioni S[quadrat], siamo nelle condizioni ottimali per assicurarci una grande fetta di questo enorme mercato in espansione”.