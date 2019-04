Compattezza, innovazione tecnologica e costi di gestione contenuti sono le caratteristiche della nuova gamma di dispositivi “smart” firmata Ricoh

Ricoh lancia nuovi multifunzione b/n A4

Vimodrone, 16 aprile 2019 – Compattezza, innovazione tecnologica e costi di gestione contenuti sono le caratteristiche della nuova gamma di dispositivi “smart” firmata Ricoh.

Ricoh lancia una nuova serie di multifunzione b/n A4 che aiutano le aziende a migliorare la produzione dei documenti e la gestione dei processi.

Ricoh IM 350, IM 350F e IM 430F offrono funzionalità di copia, stampa, scansione e fax (IM 350F e IM 430F), produttività elevata (35 e 43 ppm) e semplicità di utilizzo grazie allo Smart Operation Panel che consente di automatizzare i workflow.

Caratterizzate da costi di gestione contenuti, le soluzioni integrano la piattaforma Ricoh Smart Integration che collega i dispositivi a servizi cloud, anche di terze parti. Grazie alla “nuvola” i documenti sono disponibili ovunque e questo si sposa perfettamente con le nuove logiche di flessibilità e Digital Transformation che stanno cambiando il modo di lavorare delle aziende.

Supporto intelligente

Un’altra possibilità interessante deriva dalla piattaforma Ricoh Intelligent Support che mantiene i dispositivi sempre aggiornati ed efficienti grazie ad un monitoraggio continuo. Nel caso in cui sia necessario un piccolo intervento, lo Smart Operation Panel dei multifunzione mostra agli utenti le istruzioni per intervenire. Inoltre, i tecnici Ricoh possono accedere da remoto al dispositivo per una rapida diagnostica e risoluzione di eventuali problematiche.

Un workplace sempre più dinamico

Le aziende di tutte le dimensioni stanno cercando nuove soluzioni per vincere le sfide imposte dall’era digitale. I dispositivi intelligenti rappresentano un valido alleato consentendo di lavorare in modo più efficiente e produttivo e di gestire informazioni cartacee e digitali. Inoltre, grazie alla compattezza di Ricoh IM 350, IM 350F e IM 430F le aziende possono ottimizzare gli spazi e utilizzare queste soluzioni anche in ambienti di dimensioni contenute.