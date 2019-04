Datamatic offre ai suoi clienti PowerQuote, un’applicazione per la configurazione dei Server DellEMC da stock

Datamatic lancia PowerQuote per Server DellEMC, uno strumento destinato ai rivenditori del Canale IT per la configurazione dell’intera gamma di Server DellEMC da stock, con cui realizzare preventivi rapidi e accurati con prezzi, informazioni sui prodotti e upgrade.

Facile da utilizzare in qualsiasi momento

PowerQuote è stato progettato per offrire la massima semplicità d’uso, l’integrazione con l’host permette all’utente di consultare immediatamente il prezzo di acquisto e le scorte disponibili.

Disponibilità di informazioni complete sui prodotti

Su PowerQuote sono disponibili le informazioni sui prodotti relative a tutti i server DellEMC in stock, tra cui una descrizione generale del sistema comprendente le funzioni più utili dell’Unità di sistema e la documentazione tecnica completa.

Preventivi accurati ed efficaci, mai più configurazioni sbagliate

Integrare ulteriori opzioni o rimuovere e sostituire l’assistenza e i sistemi operativi come Memoria, Disco rigido e Adattatori di rete in PowerQuote è semplice.

PowerQuote aggiunge automaticamente una soluzione Pro Support e un sistema operativo Microsoft raccomandati.

Prezzi sempre aggiornati

PowerQuote è dotato di una funzione perfettamente integrata di determinazione di prezzi promozionali. Il programma applica gli sconti in vigore sul prezzo standard quando è in atto una promozione e gli sconti per pacchetti. Il prezzo d’acquisto raccomandato del rivenditore Dell e il prezzo d’acquisto del rivenditore dall’host sono facilmente riconoscibili grazie ai chiari codici colore.

Esportazione o importazione dirette su siti di e-commerce

I preventivi possono essere facilmente esportati in formato PDF o Excel, sempre correttamente configurati, poiché la selezione di opzioni non valide impedisce l’esportazione. Per l’invio dell’ordine basta fare clic sul pulsante “Invia ordine” perché l’intero contenuto del carrello PowerQuote venga inviato tramite mail al distributore.