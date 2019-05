IRIScan Pro 5: lo scanner fronte e retro ad elevate prestazioni

Lo scanner da ufficio di IRIS disponibile in tre versioni

Come fiore all’occhiello della proposta IRIS troviamo IRIScan Pro 5, uno scanner da ufficio fronte-retro in grado di digitalizzare una grande quantità di documenti in modo rapido ed efficiente.

IRIScan Pro 5 è compatibile sia con il mondo Windows che con quello iOS ed è disponibile in tre diverse versioni: la classica IRIScan Pro 5, IRIScan Pro 5 File, IRIScan Pro 5 Invoce.

Tutte le soluzioni sono studiate per differenti ambiti di applicazione. Lo scanner può infatti essere utilizzato in ambito amministrativo, dai liberi professionisti, per la contabilità e la fiscalità, in ambito giuridico e sicurezza, nel settore immobiliare e in quello sanitario e farmaceutico.

Caratteristiche: velocità e performance

Guardando alle principali caratteristiche spicca subito la resa del dispositivo: lo scanner ad alta velocità raggiunge la prestazione di 23 PPM/ 46 IPM ed ha una capienza di 20 fogli.

La scansione è in fronte-retro verso il formato PDF ipercompresso e indicizzato in tutta semplicità.

IRIScan Pro 5 è semplice da usare tanto è vero che garantisce la possibilità di configurare fino a 9 azioni intelligenti collegate ai pulsanti dello scanner (scansione in PDF, scansione su Dropbox, ftp…). Le scelte di esportazione sono ampie: c’è un’integrazione perfetta e una gestione avanzata dei documenti con le piattaforme integrate Cloud e DMS: MS SharePoint, Therefore, Dropbox ecc.

Uno dei punti di forza del dispositivo è che è in grado di digitalizzare ogni documento: pile di note, contratti, lettere, corrispondenze in formato PDF o MS Office (Word, Excel, …). IRIScan Pro 5 è ideale anche per acquisire fronte-retro tessere plastificate come carte d’identità, tessere sanitarie. La digitalizzazione dei biglietti da visita (10 contemporaneamente) è un gioco da ragazzi: il tutto avviene con un solo clic su MS Outlook, Salesforce e Microsoft Dynamics CRM. Infine, la nuova IRIScan Pro 5 digitalizza con rapidità e precisione fatture e ricevute (modalità “Carta lunga”: fino a 3m/118”) per una gestione delle spese efficiente.

Compattezza e flessibilità, senza compromettere le prestazioni

Tra le altre caratteristiche degne di nota IRIScan Pro 5 si fa notare per il design compatto, facilmente trasportabile (1,4 kg/3 lb), per il suo supporto dei documenti a scomparsa così da avere un ingombro minimo.

Lo schermo OLED 2,5 cm permette di lanciare azioni autonomamente preconfigurate come la scansione in PDF, la scansione su Readiris o Dropbox o ancora Sharepoint.

Il sensore a ultrasuoni che monta IRIScan Pro 5 rileva con precisione il passaggio contemporaneo di due fogli, evitando qualsiasi errore o inceppamento della carta (Ultrasonic Sensor).

In relazione all’alimentazione, IRIScan Pro 5 dispone di un alimentatore a corrente alternata (AC powered) e compatibilie con USB 3.0 (“SuperSpeed USB”)

Ampia gamma di conversioni possibili

IRIScan Pro 5 può acquisire in formato JPEG ma anche PDF o PDF multipagina. Il dispositivo può anche acquisire e creare e-book così come file MS Office (World, Excel ecc.)