Checkpoint Systems reinventa l’antenna antitaccheggio

Il nuovo S20 è un’antenna RF EAS con un design seducente ed elegante che offre monitoraggio ai negozi di abbigliamento

Al fianco di Retailer e brand per “allineare” le antenne EAS ai nuovi store concept, Checkpoint Systems ha annunciato una nuova generazione di antenne EAS progettata per gli operatori del Retail che pongono al centro sia l’immagine del brand sia la customer experience.

Nello specifico, con la sua esclusiva configurazione, l’ultima nata S20 consente di superare il tradizionale aspetto degli ingressi con un design visivamente accattivante ed elegante.

Oggi, infatti, i Retailer stanno aumentando considerevolmente gli investimenti nella progettazione dei negozi con lo scopo di migliorare complessivamente la customer experience e incrementare le vendite potenziali fino al 40%, puntando al design degli store.

Funzionale e personalizzabile

Da qui la creazione di una soluzione che, oltre al suo design rivoluzionario, originale ed attraente, può essere arricchita con finiture, trame e grafiche personalizzate offrendo un’ampia scelta di soluzioni visive diverse. I LED ad alto impatto, posti all’ingresso del negozio sono esteticamente accattivanti e sono disponibili in un’ampia gamma di colori che si coordinano con la brand identity.

S20 è la soluzione ideale per i Retailer dell’apparel, che attirano i clienti nei loro negozi, massimizzando la superficie di vendita e mantenendo gli ingressi del negozio liberi e visibili. L’antenna S20 è infatti disponibile nella versione free standing oppure può essere montata su qualsiasi superficie solida, anche metallica, con il suo supporto da parete personalizzabile. I servizi di supporto da remoto e la reportistica dei dati, consentono inoltre di migliorarne le prestazioni in tempo reale, in quanto i tecnici di Checkpoint possono monitorarne costantemente lo stato e le funzionalità, consentendo di identificare problemi e trend e garantire al Retailer l’efficacia dell’investimento.

Come riferito in una nota ufficiale da Simon Edgar, Senior Director of Product Management, EAS Systems di Checkpoint Systems: “Abbiamo aperto le porte a una nuova generazione di antenne EAS per i Retailer che desiderano combinare protezione e design, per adattarsi alla visione generale del loro marchio e del loro store concept”.