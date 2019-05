Da FAAC e Samsung un ingresso automatico con digital signage integrato

La porta automatica “On Air” di FAAC sfrutta il digital signage grazie alla piattaforma MagicINFO di Samsung

Un ingresso automatico multimediale dotato di display integrato che interagisce con la potenziale clientela. L’ha messo a punto FAAC sfruttando la propria competenza nel mondo degli accessi automatici e la tecnologia Samsung. Grazie alla piattaforma MagicINFO di quest’ultima, infatti, è nato “On Air”, il primo ingresso automatico con sistema digital signage integrato.

Non solo una porta di alta qualità ma uno strumento di comunicazione che permette a Retail e GDO di realizzare azioni di marketing di prossimità.

Il digital signage è una nuova forma di comunicazione che fa uso di immagini e video digitali, tramite vari supporti tecnologici, in aree aperte al pubblico per offrire informazioni, intrattenimento e performance commerciali.

Tra strumento di marketing e mezzo digitale di vendita

FAAC, grazie a “On Air”, il primo ingresso automatico multimediale dotato di un display integrato che interagisce con la potenziale clientela, reinventa questo innovativo modo di comunicare. Coniugando infatti le funzioni di una porta automatica di altissima qualità con il digital signage, “On Air” diventa uno straordinario strumento di marketing e un potente mezzo digitale di vendita.

La tecnologia rende semplice ma estremamente efficace il funzionamento di “On Air”. Le telecamere presenti sulla porta permettono di identificare il genere e l’età di chi entra nel negozio o nel luogo di aggregazione. Il dato viene trasmesso al software che, in base a queste informazioni, sceglie i contenuti più adatti da proiettare sui monitor ad alta definizione incorporati nell’ingresso. Immagini e video si rivolgono quindi a una clientela targetizzata, permettendo di selezionare al meglio prodotti e promozioni da proporre in rotazione. Il software consente inoltre di tenere il conteggio numerico di chi entra, le statistiche di accesso e la tipologia di clienti. In questo modo è possibile analizzare anche i flussi di persone che accedono e verificare le performance di eventuali promozioni o campagne informative attivate. La piattaforma MagicINFO6 di Samsung, il software di gestione della pianificazione dei contenuti, di semplice ed intuitivo utilizzo, può essere controllata sia in locale sia da remoto, adattandosi perciò alle più svariate esigenze di comunicazione.

Di fondamentale importanza è il fatto che “On Air” non lede in alcun modo la privacy delle persone, poiché le immagini catturate dalle telecamere non vengono mai memorizzate e il software si limita ad attribuire genere ed età presunta senza che intervenga alcun riconoscimento dell’identità della clientela o dei passanti.

Una soluzione adatta a qualsiasi realtà commercial

L’ingresso automatico ON AIR può essere installato in qualsiasi realtà commerciale perché si integra perfettamente con la struttura architettonica esistente, sia indoor sia outdoor. Dal momento che i monitor sono incorporati e protetti nella porta risultano più sicuri dei totem multimediali oggi esistenti. I monitor ad alta luminosità e gli speciali doppi vetri anti UV rendono perfetta la visione in ogni situazione di luce, anche in caso di esposizione a luce solare diretta. I vetri possono essere di tre tipologie (neri, trasparenti e a specchio), con serigrafia, anodizzazioni e colori personalizzabili. “On Air” è infine perfettamente integrabile con Airslide FAAC, l’unica porta automatica con lama d’aria integrata.