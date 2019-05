Cresce e si assottiglia l’offerta video wall di Panasonic

Annunciati due display LCD Video Wall di fascia alta per uso professionale dello spessore di appena 0,88 mm bezel to bezel

Panasonic ha annunciato l’espansione della sua gamma di display Video Wall nata per offrire ai clienti la prima serie di pannelli senza interruzioni sul mercato.

I nuovi modelli (TH-55VF2H/TH–55VF2) consentono, infatti, di configurare multi-schermi praticamente senza soluzione di continuità per immagini dinamiche e di grande impatto. Nella configurazione 2×2 con connessione in daisy-chain tramite Display Port, è possibile visualizzare un segnale 4K alla piena risoluzione.

Inoltre, nella serie videowall LFV verrà introdotto un nuovo display LCD professionale (TH-55LFV9) con cornice ultrasottile di 3,5 mm bezel to bezel. Il ricorso a componenti altamente affidabili in entrambe le gamme consente a Panasonic di garantire un funzionamento continuo, 24 ore su 24, e di soddisfare i requisiti delle applicazioni particolarmente critiche.

Tutti e tre i modelli misurano 55” e offrono una luminosità variabile dai 700 cd/m2 (TH-55VF2H) ai 500 cd/m2 (TH-55VF2/TH- 55LFV9): ciò consente agli utenti di scegliere il display ottimale in base al luogo di installazione. Inoltre, ogni display integra la tecnologia In-Plane Switching, che garantisce una visibilità elevata da qualsiasi angolo di visione, mentre la superficie di ogni nuovo pannello è stata progettata appositamente per eliminare i riflessi esterni.

Il display multiscreen viene pre-calibrato, consentendo un miglioramento dell’uniformità in entrambe le serie.

Se i segnali audio/video visualizzati vengono interrotti, il sistema passa immediatamente a segnali alternativi grazie alla funzionalità di Failover e Failback. Questo assicura un livello superiore di affidabilità dei display; inoltre, grazie all’esclusiva applicazione VUK10 di auto-allineamento, il processo di installazione è molto semplificato.

Come riferito in una nota ufficiale da Hartmut Kulessa, Marketing Manager di Panasonic: «Grazie anche alla tecnologia di gestione del colore incorporata, siamo certi che i nuovi Video Wall attireranno l’attenzione del pubblico come mai prima. Abbiamo combinato tutto questo a un funzionamento continuo 24/7, assicurando che il miglioramento della visibilità non comprometta l’affidabilità».