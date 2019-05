Migliori performance per le pmi con Nebula SD-WAN di Zyxel

Oltre a offrire un aumento di quasi 20 volte in termini di velocità, Nebula SD-WAN di Zyxel vanta un set di features completo e di semplice utilizzo

La soluzione Nebula SD-WAN di Zyxel è ora in grado di offrire un throughput più elevato per garantire performance di rete migliori per le pmi. Invece di dover attendere ore per trasferire dati importanti dalle sedi centrali agli uffici delle filiali, le pmi ora possono svolgere queste attività critiche nel giro di pochi minuti.

La soluzione offre inoltre features di facile utilizzo, tra cui VPN automatica e la manutenzione self-service per una gestione veloce e semplice. Grazie inoltre all’ampia gamma di servizi di sicurezza aggiornati, Nebula SD-WAN garantisce livelli di protezione avanzati ai dati sensibili.

Velocità per le PMI

“Le prestazioni di Nebula SD-WAN sono eccezionali – afferma Inchen Lin, AVP del SD-WAN Business Center di Zyxel -. Un trasferimento di dati non ottimizzato, a 2Gb, da Taiwan alla Germania superava le tre ore. Ora, grazie al lavoro del nostro instancabile team, sono necessari meno di 10 minuti. Poiché tante PMI richiedono trasferimenti da sito a sito considerevolmente più grandi di 2Gb, riteniamo che la nostra ottimizzazione sia molto di più di un semplice vezzo: è una necessità!”

Architettura snella per la riduzione dei tempi

La potenza di Nebula SD-WAN è dovuta alle caratteristiche di facile utilizzo, tra cui la VPN automatica, che sfrutta il client VPN nativo del sistema operativo per offrire una connettività sicura e senza necessità di installare software. L’implementazione VPN da sito a sito una volta era complessa e richiedeva molto tempo. Ora è un’operazione facile e immediata.

Questo trend di snellimento è riscontrabile anche nel set di funzioni self-service di SD-WAN, che include ping, traceroute, reset del modem USB, acquisizione dei pacchetti. La riduzione della configurazione manuale e della gestione non limita soltanto i rischi di errore umano, ma elimina anche la costosa necessità di avere gli amministratori di rete presenti presso siti multipli.

Sicurezza d’avanguardia per la tutela dei dati

Nebula SD-WAN ha aggiunto un altro livello di protezione alla sua gamma di caratteristiche di sicurezza: l’infrastruttura a chiave pubblica (PKI). Lavorando silenziosamente sotto la superficie della soluzione, questa protezione digitale offre una codifica e autenticazione di livello aziendale, realizzata ad hoc per i settori delle finanze e della pubblica amministrazione, o per qualsiasi altro settore in cui i dati altamente sensibili devono rimanere sotto lucchetto e sotto chiave ad ogni costo. Un vero e proprio must-have in un’epoca di crescita esponenziale delle minacce di rete.