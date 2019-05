SPEED THE PRINT TOUR: partito il tour Canon

Riparte il tour al fianco dei Partner per raccontare le straordinarie potenzialità della stampa digitale Canon

Raccontare il grande potenziale della stampa digitale per alimentare le emozioni coniugando elevata qualità e massima velocità di produzione: inizia da qui lo SPEED THE PRINT TOUR, il tour tutto italiano dedicato alle Arti Grafiche, che partirà a maggio per concludersi a novembre.

Un appuntamento annuale che Canon propone al fianco dei propri Partner per dimostrare come attraverso la stampa digitale sia possibile dar vita a proposte grafiche in grado di attrarre il consumatore finale, suscitando in lui un forte impatto emotivo.

L’evoluzione del Tour

La tappa inaugurale dello SPEED THE PRINT TOUR si è tenuta a Ravenna presso il Partner Copy System il 17 e il 18 maggio, due giornate dedicate alle tecnologie Canon e ai sistemi di finitura Prima.

Gli appuntamenti successivi toccheranno diverse città italiane al fianco di molti Partner certificati, tra cui Studio Gamma, Vertek, PM UFFICIO, Idealcopy, Uffix ed Eco.

Ogni tappa rappresenterà l’occasione per raccontare attraverso applicazioni realizzate per il settore della comunicazione promozionale di piccolo e grande formato e della editoria on demand, la straordinaria potenzialità di coinvolgimento dell’utente finale resa possibile dalla stampa digitale.

La tecnologia protagonista

Il tour conferma la volontà di Canon nel supportare i propri Partner per stimolarne la crescita, guidandoli alla scoperta di opportunità di business sempre nuove rese possibili da innovazione e creatività.

Protagoniste indiscusse del tour saranno le soluzioni di stampa digitale, come la rinomata gamma imagePRESS che comprende la neonata imagePRESS C910 (scopri tutti i dettagli nel comunicato dedicato), tecnologie di produzione che offrono qualità e velocità di stampa straordinarie con un’ampia versatilità di applicazioni.

A queste si aggiungono le stampanti della serie imagePROGRAF, dispositivi per la stampa di alta qualità in ambito grande formato. Inoltre, il tour offrirà l’occasione di scoprire tutte le potenzialità delle soluzioni software della suite Océ PRISMA: un portfolio versatile e intuitivo, ideale per soddisfare le esigenze di stampa del settore, dall’input di dati e funzioni prestampa fino alla gestione in produzione e progettazione del flusso di lavoro.

Il commento

“SPEED THE PRINT TOUR: un’espressione che sottolinea tutta la forza produttiva e creativa delle nostre soluzioni. Un nuovo momento di incontro con i nostri Partner certificati e i loro clienti, che avrà come protagonisti i prodotti e le soluzioni che contraddistinguono l’offerta Canon dedicata alla stampa professionale. In particolare, l’attenzione sarà focalizzata sulle nostre soluzioni imagePRESS ad alte prestazioni che hanno svolto un ruolo fondamentale per la crescita del business di migliaia di clienti in tutta Europa. Le recenti innovazioni ci consentono di incrementare ulteriormente la produttività aumentando la velocità, i tempi di operatività e le possibili applicazioni – commenta Teresa Esposito, Marketing Director Business Group di Canon Italia-. Questo tour rappresenta una delle molte attività che ci impegniamo a sviluppare nell’ambito del nostro programma di canale, per sostenere la crescita e lo sviluppo dei Partner sul territorio. L’occasione per raccontare insieme le nuove prospettive sul presente e il futuro della stampa professionale, scoprendo tutto il potenziale applicativo delle soluzioni Canon”.

L’impegno nei confronti dei Partner è un aspetto fondamentale per la strategia di Canon, che da tempo si impegna per rafforzare la rete di canale che, grazie a percorsi di formazione congiunti, porta sul mercato l’ampia proposizione a valore di Canon.

Per scoprire le date e avere maggiori informazioni su tutte le tappe del tour è possibile visionare il sito dedicato www.canon.it/speedtheprinttour