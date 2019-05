NGAGE: al via il partner program di NFON Italia

Semplice e profittevole, il programma offre molteplici vantaggi al canale

NFON AG, provider paneuropeo di servizi cloud BPX, annuncia NGAGE, il programma di canale appositamente pensato per i partner italiani. Il nostro paese rappresenta infatti un mercato chiave per l’azienda: mentre sistemi e centrali telefoniche si vendono sempre meno, oltre il 98% delle imprese italiane si avvale ancora di sistemi di telefonia tradizionale. Con un tasso di adozione della telefonia in cloud così basso, il potenziale di espansione è enorme.

7 motivi per affrontare la sfida con il programma NGAGE

Esperienza di 12 anni, con oltre 30mila clienti attivi I partner nazionali possono contare sulla consolidata esperienza dell’azienda nella vendita della soluzione in cloud Zero investimenti Non occorre acquistare hardware o investire in formazione: la soluzione NFON è estremamente semplice, e l’azienda offre un corso di formazione online della durata di due ore Telefonia, Contact Center e Voice Recording Non sono solo i sistemi di telefonia a migrare al cloud, ma anche i contact center, che normalmente richiedono investimenti ingenti a fronte di un flusso di chiamate a picchi. Con la soluzione NFON, il cliente può pagare una licenza in base al numero di utenti mensili, ottenendo un grado di flessibilità praticamente infinito Il Voice Recording, altro mercato in forte crescita, richiede invece la compliance a requisiti europei standard che NFON è in grado di garantire Oltre 60mila hotel e resort a 3 e 4 stelle in Italia In Europa, il mercato verticale dell’hospitality è uno dei più interessati alla migrazione della telefonia in cloud. Il nostro paese non fa eccezione, offrendo un enorme portfolio clienti potenziale Fatturato e margini ricorrenti comprensivi del traffico telefonico NFON offre ai propri partner un margine mensile sicuro per tutta la durata del contratto con il cliente Presenza in oltre 14 paesi europei Potersi avvalere di un unico fornitore è un vantaggio per tutte le aziende che hanno più filiali in diversi paesi Qualità del servizio basata su un’architettura carrier class Gli ingenti investimenti effettuati da NFON garantiscono un’elevata qualità, con una continuity del 99.9% su rete internet pubblica

Il business cloud tuttavia non è solo un ricorrente mensile: i partner di NFON possono realizzare fatturato anche dalla vendita di accessori e servizi come telefoni e cuffie telefoniche, gateway analogici, connettività internet, aggiornamento delle infrastrutture wired e wifi, formazione, project management, integrazione con Microsoft e licenze Office 365 – e molto altro.

Infine, NGAGE vuole semplificare la vita dei propri partner, che possono decidere se accreditarsi come partner wholesale o dealer. Per poter vendere direttamente al pubblico occorre infatti ottenere una specifica autorizzazione del MISE, ed essere attrezzati per la microfatturazione. I partner interessati possono quindi scegliere di rivendere i servizi NFON dietro pagamento di una commissione, invece che farlo direttamente.

Inoltre, possono decidere se accreditarsi come Partner Certified o Premium, come spiega Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia: “L’accreditamento Certified dà accesso a tutti i benefici della partnerhip con NFON in Italia, mentre quella Premium è dedicata a quelle aziende con maggiori capacità di investimento, una grande capillarità sul territorio e, di conseguenza, un bacino utenti più vasto.”

Infine, con NGAGE i partner di NFON possono usufruire del Marketing Starter Kit, con tutti gli strumenti per partire direttamente con la vendita: presentazioni, brochure, flyer e whitepaper, strumenti di mailing, moduli per siti web e campagne di vendita esclusive.