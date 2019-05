Avaya lancia Powered by Avaya IX

Grazie a Google Cloud, Avaya mette a disposizione di un ampio numero di organizzazioni globali soluzioni di comunicazione e collaborazione flessibili e scalabili alla velocità del cloud

Avaya presenta Powered by Avaya IX, una nuova soluzione di Unified Communications as a service che utilizza la piattaforma Google Cloud per aiutare clienti di tutte le dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI), a sfruttare la flessibilità, l’efficienza e la scalabilità della “nuvola”.

Inizialmente disponibile in 24 mercati a livello globale, tra cui l’Italia, la nuova soluzione consente ai partner Avaya di supportare in modo ancora più efficace la migrazione delle PMI verso le comunicazioni basate su cloud. Powered by Avaya IX fornisce un’infrastruttura di comunicazione cloud personalizzabile e just-in-time che consente ai partner Avaya di ottenere una significativa riduzione dei costi unitamente alla capacità di offrire servizi ai clienti “alla velocità del cloud”.

L’integrazione strategica con Google Cloud, che rappresenta la piattaforma di implementazione per Powered by Avaya IX, consente vantaggi in termini di costi alle aziende che scelgono questa soluzione. Avaya ha anche adottato Kubernetes per potenziare le proprie soluzioni utilizzando un design orientato ai microservizi e alla containerizzazione, in grado di sfruttare un approccio cloud-first su tutto il portafoglio di offerta.

“Powered by Avaya IX offre alle PMI un’interessante opzione di comunicazione cloud con molte delle capacità, funzionalità e vantaggi che in precedenza erano associati alle offerte rivolte alle grandi aziende – ha dichiarato Chris McGugan, Senior Vice President, Solutions & Technology di Avaya -. Questa nuova offerta è studiata ad hoc per i nostri partner e accelera le opportunità per la rete globale dei partner certificati Avaya di espandere il proprio raggio d’azione sul mercato con una piattaforma di comunicazione robusta, sicura e affidabile. I partner possono sfruttare l’apprezzato portfolio di soluzioni di comunicazione di Avaya implementandolo su Google Cloud, senza la necessità di investimenti e supporto in infrastrutture proprie, fornendo un’opzione interessante rispetto alle offerte cloud concorrenti”.