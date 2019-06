Attiva è uno dei 10 migliori distributori europei di DJI Enterprise

Il premio consegnato ad Attiva in occasione della Europe Channel Conference di DJI

In occasione della Europe Channel Conference, DJI ha premiato Attiva come uno dei migliori 10 partner europei del 2018.

Per Attiva si tratta di un riconoscimento importante e ambito, che testimonia l’impegno dell’azienda italiana in un settore in forte crescita come quello dei droni per attività industriali. Il premio sottolinea non solo la competenza dall’azienda, ma anche la capacità di Attiva di creare sinergie e rapporti produttivi tra (e con) i diversi attori che compongono il mercato delle piattaforme per la produttività aerea.

“Attiva è nota come distributore a valore aggiunto dei principali marchi hi-end sul mercato tecnologico. Brand del calibro come Apple, Wacom, LaCie, Syneto, Sonicwall – solo per citarne alcuni – si affidano alla nostra azienda per distribuire in Italia la maggiore parte dei loro prodotti sui canali consumer e professionale”, ha affermato Paolo Martelli, brand manager DJI Enterprise in Attiva, “Oltre alle consolidate gestioni di finanza e offerta, riteniamo che la sfida di oggi per chi fa distribuzione in ambito B2B sia divenire degli aggregatori di competenze e lavorare in piena sinergia con Vendor, System Integrator ed Enti certificatori per la realizzazione di soluzioni che diventino poi standard nei processi industriali. Siamo quindi impegnati nella costruzione di un solido ecosistema che possa favorire l’integrazione di questa tecnologia nei vari “workflow” verticali”.

Attiva distribuisce i prodotti DJI Enterprise, la divisione DJI che si occupa di specifici droni da impiegare in settori quali agricoltura, industria, infrastrutture ed edilizia. DJI, azienda cinese nota in tutto il mondo per i suoi droni consumer tra cui la notissima serie Mavic, propone in ambito enterprise diverse serie di prodotti: tra queste, Matrice 200 V2, che più che un drone è una vera e propria piattaforma versatile da impiegare in molteplici campi applicativi, ma anche Matrice 100, 600 Pro e la Serie Wind, dotata di svariate configurazioni. I droni di DJI Enterprise offrono solidità, affidabilità e autonomia estesa, a garanzia di soddisfazione di tutte le esigenze.

“E’ davvero un grande onore ritirare questo riconoscimento da parte del Brand che testimonia la presenza di Attiva tra i principali player europei di un mercato in forte crescita” ha poi aggiunto Martelli, “A DJI Enterprise vanno tutti i nostri ringraziamenti”.