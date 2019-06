È in arrivo la nuova View3 Collection di Wiko

Arriva sul mercato la nuova View3 Collection di Wiko, composta da View3 Pro, View3 e dall’atteso View3 Lite

Dopo il rinnovo del logo Wiko, brand del “lusso democratico”, ha annunciato un altro passo avanti. Con un’esperienza immersiva ultra-wide, batterie di lunga durata, prestazioni elevate e Android 9 Pie a bordo, arriva sul mercato la nuova View3 Collection di Wiko, composta da View3 Pro, View3 e, a completamento della gamma, l’inedito e atteso View3 Lite.

View3 Lite, assoluta novità, è la proposta di Wiko che offre un’esperienza completa ed equilibrata, racchiusa in un design raffinato e distintivo. Con View3 Lite, Wiko ha voluto portare sul mercato un device altamente competitivo, massima espressione della democratizzazione della tecnologia, condensato delle migliori feature a un prezzo alla portata di tutti.

Tutti i modelli della View3 Collection di Wiko, incluso il View3 Lite, montano una batteria long lasting da 4000 mAh, una delle feature di punta proposta da Wiko per la gamma 2019. Una caratteristica irrinunciabile per Wiko, suggellata anche dalle richieste della community e, per questo motivo, fortemente voluta a bordo del View3 Lite, “fratello minore” della gamma, che garantisce anch’esso un’autonomia di due giorni con una sola carica.

Foto al top in tutte le condizioni

View3 Pro e View3 grazie a tre fotocamere posteriori offrono il triplo delle possibilità di effettuare foto sorprendenti e, grazie al sensore IMX486 di Sony da 12MP e 1,25µm pixel size, permettono di realizzare scatti incredibili, nitidi e ricchi di colore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

I due modelli alla fotocamera principale affiancano un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP che amplia la visione a 120° FOV. Il tool ideale per scatti di gruppo e foto panoramiche, senza perdita di alcun dettaglio. La terza fotocamera, infine, dedicata all’effetto bokeh (da 5MP sul View3 Pro e da 2MP sul View3) permetterà di realizzare foto d’impatto, svelando il proprio talento con la modalità AI-Artistic Blur.

View3 Lite monta invece una doppia fotocamera: l’obiettivo principale da 13MP assicura immagini sempre luminose e definite, mentre il sensore da 2MP dona un effetto profondità, dando libero sfogo a tutta la creatività con scatti artistici unici. Anche i selfie, con la View3 Collection, saranno a prova di like! View3 Pro, View3 e View3 Lite sono, infatti, dotati rispettivamente di fotocamera frontale da 16, 8 e 5MP: grazie alla funzionalità AI (presente su tutti i modelli), scenari e ambienti vengono automaticamente analizzati per ottimizzare l’immagine. Bilanciamento del bianco, messa a fuoco, esposizione ISO non saranno più un problema.

Più memoria, più divertimento

La View3 Collection di Wiko offre tutto lo spazio di cui si ha bisogno. View3 Pro, disponibile sia nella versione 128 GB di ROM e 6 GB di RAM sia in quella da 64 GB di ROM e 4GB di RAM, offre la massima capacità per apprezzare ogni contenuto e godere di un’esperienza d’uso più fluida.

Anche View3 ha ampio spazio di archiviazione, con ROM da 64 GB e RAM da 3 GB è, infatti, ideale per tutti i vostri file preferiti. View3 Lite infine con 32GB ROM e 2GB di RAM permette di conservare fino a 4.000 foto, 50 episodi del vostro programma preferito o 140 giochi.

La View3 Collection garantisce un’esperienza profondamente immersiva, ridefinendo il concetto di comfort anche nella visione dei contenuti multimediali, grazie ai display “full screen” con una tacca di dimensioni ridotte. Con View3 Pro, grazie al display full screen da 6,3’’ e alla risoluzione FHD+, sarà possibile apprezzare al massimo le immagini così come le serie TV preferite. View3 e View3 Lite integrano, invece, un display HD+ rispettivamente da 6,26” e 6,09” che garantirà un “tuffo immersivo” nelle nuove foto appena scattate, come nei video appena girati e nei contenuti multimediali preferiti.

Google Intelligence a bordo

Infine, i modelli View3 Pro e View3 integrano Google Assistant per rendere più facile la vita di tutti i giorni grazie a nuovi comandi a controllo vocale. Questo per permettere agli utenti di scattare selfie, registrare video e molto altro completamente in modalità “handsfree”. Inoltre, l’integrazione di Google Lens permette di ottenere dettagli sulle immagini che si cercano, di svolgere operazioni più velocemente e di interagire con il mondo che ci circonda.

La View3 Collection sarà disponibile con i seguenti prezzi consigliati al pubblico:

View3 Lite: 129,99 euro

View3: 179,99 euro

View3 Pro da 64 GB+ 4GB: 249,99 euro

View3 Pro da 128 GB+ 6GB: 299,99 euro