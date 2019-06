Assicurazioni e archiviazione: arriva TA Easy Folder

Con TA Easy Folder la multifunzione scannerizza e organizza i documenti per rendere sicura e guidata la gestione di ogni pratica in ufficio

Il patrimonio di business di Broker ed Agenzie assicurative è costituito dalle pratiche relative ai contratti sottoscritti dai loro clienti, eppure le attività di conservazione vengono ancora effettuate manovrando carta e questo crea diverse complicazioni e mette a rischio i documenti stessi.

TA Easy Folder per Broker ed Agenzie Assicurative è la soluzione per rendere sicure e guidate la gestione e l’archiviazione di questi documenti strategici.

Si inserisce semplicemente nella Multifunzione dove viene stampata la pratica originale firmata dal cliente e da lì in poi la vita digitale del plico è automatica come lo sarà la ricerca da parte di qualsiasi operatore in ufficio. La pratica sarà semplice da creare come documento informatico, facile da archiviare, a portata di un clic.

Che cosa cambia con TA Easy Folder per Broker ed Agenzie Assicurative?

Un documento di cliente nasce di prassi così: dopo aver stampato il documento dall’applicazione in Cloud della Compagnia di assicurazione, il cliente sottoscrive il documento che diventa l’originale da archiviare.

Da questo momento in poi interviene TA Easy Folder. I documenti vengono raccolti e messi nello scanner. Sul pannello di controllo compaiono dei pulsanti che servono per guidare la classificazione nel server di rete.

La logica di memorizzazione si imposta all’atto dell’installazione del servizio secondo le indicazioni del titolare, e non dipenderà dalle decisioni autonome dei singoli operatori. Per esempio, le agenzie multi brand catalogano preferibilmente per compagnia, ramo e cliente. Si possono anche impostare procedure di archiviazione per facilitare la memorizzazione dei documenti della clientela di origine straniera.

Si possono memorizzare documenti cartacei sulla multifunzione e quelli in formato digitale da posta o altra fonte direttamente sui pc, usando le medesime procedure operative.

Le copie scannerizzate verranno automaticamente salvate sul disco del server in pdf secondo categorie predefinite e quindi potranno essere ritrovate facilmente per contenuti del testo.

Caricando infine le cartellette su un CD-ROM si può anche eliminare definitivamente la carta.

TA Easy Folder per Broker ed Agenzie Assicurative è offerto dal Gruppo TADI di Cordenons (PN), distributore italiano dei prodotti per ufficio a marchio Triumph Adler, 21 milioni di euro di fatturato complessivo nel 2018.