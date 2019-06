WASP guadagna un posto nella piattaforma digitale di RS Components Italia

Obiettivo della partnership: promuovere l’eccellenza italiana sul territorio nazionale e all’estero

WASP, azienda romagnola specializzata nel settore della stampa 3D è entrata in modo stabile tra i fornitori di RS Components Italia.

A valle di una collaborazione iniziata tre anni fa nel quadro di molteplici progetti ad hoc realizzati per clienti strategici per RS Italia, l’intesa conferma la volontà di RS Components Italia di stringere accordi con fornitori locali che rappresentano un’eccellenza italiana, mettendo loro a disposizione la propria piattaforma digitale per la promozione di prodotti e soluzioni in Italia e all’estero.

Non a caso, la scelta è caduta su un’azienda come WASP (acronimo di World’s Advanced Saving Projects), il cui obiettivo è dare risposte ai bisogni di base dell’uomo grazie alla fabbricazione digitale. Il progetto principale dell’azienda è costruire case a km 0, utilizzando materiali reperibili sul territorio. Il ricavato dalla vendita delle stampanti 3D viene investito nella ricerca e lo sviluppo di progetti integrati nella prospettiva di una rivoluzione produttiva che apporti un benessere diffuso attraverso materiali ecosostenibili e sistemi innovativi.

Spinta all’innovazione e attenzione al tema dell’economia circolare sono, infatti, due tematiche che rientrano a pieno nella mission di RS Components Italia e in quella dei fornitori con cui sceglie di collaborare.

Grazie a questa partnership, WASP può adesso far conoscere le proprie innovative soluzioni di stampa 3D attraverso la piattaforma digitale di RS Components Italia, una vetrina di visibilità che registra più di 650.000 visite al mese.