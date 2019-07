Oltre 200 monitor Digital Signage BenQ per Suzuki Italia

La Divisione Auto di Suzuki Italia ha scelto la tecnologia Smart Signage BenQ per la propria rete di Concessionari e Officine Autorizzate

La Divisione Auto di Suzuki Italia ha annunciato di aver scelto la tecnologia Smart Signage BenQ per la propria rete di Concessionari e Officine Autorizzate.

Nello specifico, grazie alla consulenza e al supporto specialistico di Icarus Group, in oltre 90 showroom Suzuki presenti sul territorio nazionale sono stati destinati i monitor ST860K da 86” e 13 videowall composti ognuno da 4 monitor PL552 da 55” o PL490 da 49”, mentre nelle aree post-vendita e nelle officine autorizzate sono stati installati i modelli da 55” ST550K e ST5501K.

Obiettivo: aggiungere valore all’esperienza del cliente nei propri presidi sul territorio sfruttando i numerosi vantaggi offerti dal Digital Signage BenQ e dal suo CMS esclusivo X-Sign.

Oltre all’eccellente qualità visiva 4K e Full-HD, i monitor Digital Signage BenQ integrano, infatti, il software di gestione contenuti già vincitore del prestigioso premio internazionale iF DESIGN AWARD nel 2018.

X-Sign è il sistema esclusivo di BenQ che consente di creare contenuti in modo semplice utilizzando oltre un centinaio di template pre-installati, di programmarne e gestirne da remoto la distribuzione per uno o più monitor collocati sul territorio e di monitorare ogni singolo display on-line e in tempo reale.

X-Sign mette a disposizione tutto il necessario per comunicare con i propri clienti in modo efficace e innovativo, ottimizzando tempi e risorse: nel caso di Suzuki Italia i palinsesti, realizzati e programmati attraverso questo software dedicato, sono aggiornati periodicamente per la diffusione di campagne promozionali e iniziative.

Come riferito in una nota ufficiale da Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director BenQ Italy: «Il Digital Signage BenQ rappresenta la risposta tecnologicamente all’avanguardia all’esigenza oggi imprescindibile di considerare la comunicazione di marca e di prodotto come parte integrante dell’esperienza del consumatore nel punto vendita. Questo aspetto, unito all’affidabilità delle nostre soluzioni, costituisce certamente la chiave del successo del Digital Signage BenQ, che però non sarebbe tale senza il supporto di Partner competenti come Icarus Group, anello di congiunzione indispensabile tra le nostre tecnologie e clienti evoluti ed esigenti come Suzuki Italia».