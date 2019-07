Avnet Abacus vince il TDK European Distribution Gold Award per il secondo anno consecutivo

Punteggi vicini alla perfezione in quattro categorie valgono al distributore il riconoscimento europeo per le performance realizzate

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione europea di Avnet, ha annunciato di aver vinto l’European Distribution Gold Award di TDK nella categoria dei distributori globali. Questo è il secondo anno consecutivo che Avnet Abacus viene premiata da TDK, uno dei più grandi produttori mondiali di componenti, moduli, sistemi e dispositivi elettronici.

“Senten Manten” è un’espressione giapponese che significa “risultato perfetto”, o “punteggio massimo”. TDK utilizza il sistema Senten Manten per valutare i distributori secondo il livello dei risultati ottenuti e della collaborazione con il produttore stesso, in quatto ambiti: prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa. La scala di valutazione prevede un massimo di mille punti e, tra questi quattro ambiti, quest’anno Avnet Abacus ha totalizzato ben 885 punti nella categoria dei distributori globali – un punteggio persino più alto dell’anno precedente, che dimostra un continuo miglioramento rispetto al già alto livello di performance raggiunto.

“E’ un vero onore vincere il Gold Award per il secondo anno di fila – afferma Alan Jermyn, Vice President of Marketing di Avnet Abacus -. Oltre a conseguire, anno su anno, una sostanziale crescita delle vendite della gamma dei prodotti TDK, questo premio dimostra che abbiamo superato la concorrenza su tutti gli aspetti che caratterizzano il nostro impegno con TDK, che sono alla base dei criteri di assegnazione del premio, definiti in modo estremamente chiaro e coerente per tutti i distributori. La nostra prossima e irrinunciabile sfida è riconoscere che, nonostante gli ottimi risultati di quest’anno, non dobbiamo smettere di puntare al miglioramento continuo.”