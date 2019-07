Konica Minolta: nuova vita alla carta con la realtà aumentata

Grazie a genARate di Konica Minolta le organizzazioni possono utilizzare i materiali stampati per differenziarsi e diventare pionieri digitali

genARate è un nuovo servizio di Realtà Aumentata studiato da Konica Minolta per dare nuovo valore ai mezzi di comunicazione tradizionali consentendo ad agenzie o uffici marketing di aziende di raggiungere nuovi livelli informativi, attivare nuove modalità di ingaggio dei clienti e aumentarne il coinvolgimento.

La Realtà Aumentata per un effetto “wow”

Nel contesto odierno sempre più digitalizzato e ricco di informazioni è fondamentale differenziarsi dalla concorrenza e ottimizzare i pochi secondi di attenzione che si hanno a disposizione da parte del consumatore. La Realtà Aumentata sfrutta quell’effetto “wow” capace di catturare l’attenzione del cliente attraverso l’interazione virtuale in real time e la sorpresa.

Grazie alla Realtà Aumentata, l’ambiente reale, visualizzato sul display di smartphone e tablet, si arricchisce di testi e altri contenuti animati, perfettamente integrati al contesto con formule di ingaggio estremamente semplici e funzionali. Si pensi a inviti, flyer, cartoline, poster, copertine e pagine di libri e riviste, ma anche calendari e cartelloni pubblicitari: tutti possono acquisire maggior valore e suscitare più interesse se associati a contenuti digitali accattivanti.

I vantaggi di genARate

La Realtà Aumentata non è solo uno strumento in grado di rivoluzionare la Customer Experience, ma è anche uno strumento che consente ad agenzie e reparti marketing di misurare il ROI sulle attività messe in campo. Con genARate è infatti possibile monitorare il successo delle campagne in tempo reale e apportare da subito dei correttivi. Dal conversion rate alle visualizzazioni, dai click-trough rate alle statistiche, la stampa diventa misurabile come mai prima.

Facile da creare, facile da provare, facile da misurare: genARate apre ad agenzie e uffici marketing nuove opportunità di business, senza rinunciare alla sicurezza e con la “garanzia” di essere supportati da un player riconosciuto come Konica Minolta.

Konica Minolta è infatti a disposizione sia come fornitore del servizio, nel caso in cui l’agenzia o l’ufficio marketing desiderassero gestire le campagne in autonomia, sia come partner creativo, nel caso in cui invece l’azienda non avesse a disposizione le risorse necessarie per gestire l’attività.

“In un mondo saturo di informazioni, la battaglia per il coinvolgimento non è mai stata così agguerrita, soprattutto da quando le esperienze digitali interattive sono diventate più diffuse”, afferma Alberto Steffenini, Marketing Director di Konica Minolta Italia. “In questo panorama di Media in rapida evoluzione, sarebbe facile credere che la stampa sia diventata meno preziosa nel marketing mix. In realtà, è vero proprio il contrario: le organizzazioni possono utilizzare i materiali stampati per differenziarsi e diventare pionieri digitali”.