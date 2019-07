Sicurezza per la mobility: l’idea di Tech Data

Tech Data lancia una nuova soluzione di sicurezza per dispositivi mobili

Tech Data lancia una nuova soluzione di sicurezza per la mobilità endpoint disponibile in abbonamento nell’ambito della RECON Security Suite. La nuova offerta sarà disponibile in Europa e combinerà la piattaforma IBM MaaS360 e Watson per la gestione unificata degli endpoint con la tecnologia di Lookout, fornitore leader di software di sicurezza basato sul cloud per dispositivi mobili.

Disponibile in abbonamento mensile, la soluzione aiuta le aziende a gestire i rischi di cybersicurezza legati alla tendenza sempre più diffusa da parte dei dipendenti di usare dispositivi personali per accedere a sistemi, applicazioni e informazioni aziendali – pratica comunemente conosciuta come BYOD (Bring-Your-Own-Device). Distribuita e gestita da Tech Data, la soluzione basata su cloud è pensata per aiutare i clienti del settore PMI a rafforzare la sicurezza dei propri endpoint senza investire in risorse interne specializzate in cybersicurezza.

La nuova soluzione di sicurezza per dispositivi mobili è la più recente integrazione di RECON Security Suite di Tech Data, che offre una gamma mirata e semplificata di soluzioni di sicurezza multi-vendor, disponibili in abbonamento o per consulenza, finalizzate a proteggere dalle più comuni minacce informatiche. La soluzione sarà inizialmente disponibile in Olanda, Francia, Svezia, Italia e Regno Unito, per essere poi distribuita nei prossimi mesi anche nei restanti paesi europei in cui opera Tech Data.

David Ellis, vicepresidente della divisione Security Solutions Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “L’uso sempre più diffuso di dispositivi personali nel luogo di lavoro implica che i nostri partner IT abbiano sempre più necessità di soluzioni solide e affidabili per la sicurezza dei dispositivi mobili, al fine di limitare i rischi associati al fenomeno BYOD. Con questa nuova soluzione, Tech Data ha riunito la forza di IBM e le conoscenze specialistiche di Lookout per offrire una soluzione scalabile ed economica, disponibile in abbonamento, per proteggersi dalle minacce informatiche”.