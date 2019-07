L’Imaging Ecosystem di Canon per la Mostra del Cinema di Venezia

Anche quest’anno Canon sarà protagonista alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

Anche quest’anno Canon, specialista mondiale in soluzioni di imaging, sarà sponsor sostenitore della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà presso il Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2019.

Prosegue il sodalizio

Quello tra Canon e l’arte cinematografica è un sodalizio ormai consolidato nel tempo e reso possibile dalla condivisione di un unico obiettivo: raccontare storie nel miglior modo possibile, ovvero puntando su creatività, qualità e forza espressiva. A rendere possibile questa narrazione fatta di immagini è l’ecosistema di soluzioni e servizi che Canon mette a disposizione ai professionisti del settore cinematografico e fotografico.

“Da oltre dieci anni siamo lieti di sostenere la Mostra del Cinema di Venezia, una delle più celebri manifestazioni cinematografiche mondiali, mettendo a disposizione la nostra tecnologia e le nostre competenze di imaging. Questa collaborazione ci inorgoglisce particolarmente perché oltre a rappresentare una forte testimonianza del costante supporto che diamo all’arte cinematografica, è anche prova dell’impegno della nostra azienda a sostegno dell’eccellenze italiane, così come facciamo ormai da anni con il progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence”, afferma Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging e Marketing Director ITCG di Canon Italia. “La Mostra è anche un’occasione straordinaria per rinnovare il nostro legame con i fotografi professionisti, impegnati a documentare e a raccontare, attraverso le loro immagini, le storie che ruotano intorno a questa importante manifestazione.”

Canon a Venezia

A Venezia Canon metterà in campo la propria esperienza e competenza in ambito imaging, assicurando ai fotografi accreditati e ai professionisti della produzione video un supporto tecnico completo nell’area Canon Professional Service.

Nel corso di tutta la Mostra, i fotografi potranno infatti contare sulla consulenza del personale Canon e far controllare il proprio equipaggiamento, corpi macchina e obiettivi, per avere la garanzia di lavorare con strumenti sempre in condizioni di massima efficienza.

La mostra offrirà anche l’occasione per provare le ultime novità del grande ecosistema di soluzioni foto e video professionali, tra cui il rivoluzionario sistema Canon EOS R e ottiche RF, che hanno ridefinito i confini della fotografia e della ripresa cinematografica, ampliando le possibilità creative, oltre alle videocamere professionali della serie XA e XF che rispondono sempre più alle esigenze del mercato per produzioni in 4K.

Canon sostiene inoltre le attività della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con le proprie soluzioni di Managed Print Service: più di 40 stampanti multifunzione gestiranno in modo integrato i flussi di gestione documentale degli uffici organizzativi e della sala stampa. I giornalisti accreditati alla Sala Stampa potranno così avvalersi della tecnologia Canon a supporto del proprio lavoro nel corso di tutta la Mostra.