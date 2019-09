Motorola a IFA lancia lo smatphone one zoom

motorola one zoom si contraddistingue per una quad camera e un innovativo design in vetro satinato dai colori accattivanti

motorola one zoom è un nuovo device lanciato da Motorola a IFA 2019 che rivoluziona l’industria degli smartphone con una quad camera e un innovativo design in vetro satinato dai colori accattivanti.

Il nuovo smartphone di Motorola è dotato di un sensore da 48 megapixel, tecnologia Quad Pixel, doppio stabilizzatore OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), software Night Vision, teleobiettivi dedicati da 8 megapixel, obiettivi ultra-grandangolari da 16 megapixel e funzionalità IA.

La fotocamera perfetta per ogni situazione

Il sistema di quad camera a bordo del device offre una ripresa ottimale in ogni situazione. Da un ritratto professionale del tuo migliore amico all’inquadratura perfetta durante un concerto della tua band preferita dalla fila più lontana, a una vista panoramica mozzafiato.

Scatti che brillano

Con un sensore principale da 48 megapixel e tecnologia Quad Pixel, motorola one zoom è quattro volte più sensibile alla luce e permette di ottenere foto più nitide e luminose anche in situazioni di scarsa luminosità.

È inoltre dotato di OIS, lo stabilizzatore di movimento che fa sì che le foto siano insta-ready e prive di sfocatura. La modalità Night vision sfrutta l’esclusiva tecnologia software per creare foto notturne vivide, dai colori reali e dalla nitidezza sorprendente.

Osservare da vicino

Le immagini sgranate e sfocate degli smartphone sono spesso il risultato di una scarsa esperienza di zoom digitale. Questo è spesso il principale punto critico in una fotografia scattata con smartphone.

Con motorola one zoom il teleobiettivo da 8 megapixel offre uno zoom ottico 3x ad alta risoluzione (zoom ibrido 10x), che consente di catturare i dettagli a distanza mantenendo la qualità dell’immagine intatta che normalmente va persa quando si utilizza lo zoom digitale. Anche con zoom completo, le foto saranno nitide e prive di sfocature grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

Vedere e inquadrare ancora di più

A volte i momenti migliori richiedono un punto di vista più coinvolgente. L’obiettivo ultra-grandangolare da 117° si adatta quattro volte di più alla cornice, per scatti paesaggistici mozzafiato e pronti per essere condivisi sui social.

Ritratti perfetti

A volte desideriamo mettere a fuoco il soggetto, ma non tutto il resto. La fotocamera di profondità da 5 megapixel lavora con la fotocamera principale per sfumare automaticamente lo sfondo. È inoltre possibile tornare indietro e modificare facilmente l’intensità di sfocatura dopo l’acquisizione dello scatto per ottenere la foto perfetta. Le foto di tutti i giorni saranno veri e propri ritratti.

Apparire al meglio in qualsiasi condizione di luce

Non occorre rinunciare alla qualità dell’immagine quando si passa alla fotocamera frontale. La fotocamera anteriore da 25 megapixel di motorola one zoom è dotata di tecnologia Quad Pixel per offrire una sensibilità alla luce quattro volte superiore. Di giorno o di notte, all’interno o all’aperto, con il tuo smartphone puoi scattare selfie perfetti.

Carica veloce, durata maggiore

Con una batteria da 4000 mAh, lo smartphone motorola one zoom ha una durata pari a due giorni con una sola carica.3 Quando è necessario ricaricare, il TurboPowerTM offre ore di alimentazione in pochi minuti3, così da non perdere nemmeno un istante.

Esperienza OLED brillante

Con un display OLED Max Vision da 6.4 pollici, motorola one zoom dà vita a film, giochi e foto direttamente nel palmo della mano. Lo schermo non ha margini e offre colori vivaci e dettagli nitidi in Full HD (1080p) per un’esperienza visiva incredibile.

Scocca levigata e resistente alle macchie

Con bordi arrotondati e vetro artigianale, motorola one zoom è facile da tenere nel palmo della mano ed è bello da guardare grazie alle tre accattivanti colorazioni sfumate: Electric Gray, Cosmic Purple e Brushed Bronze. L’elegante vetro satinato 3D sul retro elimina le impronte digitali e le macchie, mentre il design idrorepellente protegge il telefono dagli schizzi.4 Per la prima volta in assoluto, l’iconico logo Motorola sul retro del dispositivo funge anche da luce di notifica a LED, illuminandosi quando si ricevono messaggi, telefonate o altre notifiche.

Sblocco tramite display

Lo straordinario display è dotato di un lettore di impronte digitali intelligente che appare solo quando ne hai bisogno, svanendo una volta sbloccato il dispositivo. Il sensore di impronte digitali è dotato di un algoritmo di apprendimento automatico e di un supporto per l’apprendimento continuo, in modo che diventi più veloce e preciso ogni volta che lo si utilizza. Quando le mani sono impegnate, è possibile utilizzare Face Unlock per un facile accesso.

Alexa hands-free integrato

L’esclusiva versione Amazon di motorola one zoom integra Alexa all’interno, per un accesso hands-free che consente di attivare l’assistente vocale semplicemente pronunciando la parola “Alexa”.