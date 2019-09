Cresce la divisione UCC di Ingram Micro

Il distributore ha annunciato l’ampliamento della Business Unit Unified Communications & Collaboration nell’area EMEA e nuovi accordi

Cresciuta nell’ultimo decennio in Europa, Medio Oriente e Africa per offrire un mix di vendor tradizionali e vendor “born in the cloud”, nonché servizi a valore aggiunto, la BU Unified Communications & Collaboration (UCC) di Ingram Micro è pronta a una nuova evoluzione.

Con la recente introduzione di importanti vendor innovativi in tutta la region (ultimo in ordine di tempo Poly, nuovo nome adottato da Plantronics dopo aver acquisito Polycom a metà del 2018) oltre ad avere un team di oltre 100 esperti dedicati, Ingram Micro si pone in una posizione di primo piano per supportare i partner nella crescita delle loro attività UCC.

Aggregazione di dispositivi in soluzioni multi-vendor

In quanto distributore di prodotti e servizi IT, la divisione di Ingram Micro UCC offre, infatti, una vasta gamma di soluzioni ai suoi partner, consentendo loro di vendere prodotti e servizi UCC a prezzi competitivi. Tale offerta include, dispositivi audio e videoconferenza, piattaforme di collaborazione e servizi di installazione. Al centro della filosofia c’è l’aggregazione dei dispositivi in soluzioni multi-vendor.

Come riferito in una nota ufficiale da Jacek Murawski, Vice President Global Partner Management EMEA di Ingram Micro: «Ingram Micro continua a investire e privilegiare le proprie attività specializzate a livello globale. Come azienda, riconosciamo la nostra tradizionale forza nella distribuzione di soluzioni chiave che abbiamo integrato con la creazione di divisioni specifiche come UCC. La divisione UCC è una delle nostre unità di business in più rapida crescita e siamo entusiasti di poter offrire ulteriori servizi a valore aggiunto in questo ambito oltre ad un livello di servizio e di competenze di qualità ai clienti».