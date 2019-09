Arrow ECS sceglie Michele Puccio come nuovo Sales Director

Arrow Electronics, global technology provider, nomina Michele Puccio alla guida del business di Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia con il ruolo di Sales Director. Puccio riporta a Jean Pierre Abbadia, Regional Director South EMEA di Arrow. Puccio ha maturato una consolidata esperienza nella distribuzione e nel mercato ICT. Il suo interesse per l’informatica è […]

Arrow Electronics, global technology provider, nomina Michele Puccio alla guida del business di Arrow Enterprise Computing Solutions in Italia con il ruolo di Sales Director. Puccio riporta a Jean Pierre Abbadia, Regional Director South EMEA di Arrow.

Puccio ha maturato una consolidata esperienza nella distribuzione e nel mercato ICT. Il suo interesse per l’informatica è nato nel reparto IT di un’importante azienda edile, arrivando nel 2001 a ricoprire il ruolo di Sales Representative presso l’attuale Dedagroup. L’apertura nel 2002 della filiale italiana di Computerlinks ha rappresentato poi per Michele l’opportunità per entrare nel mercato della distribuzione IT e per instaurare importanti relazioni con i principali vendor, reseller e system integrator del settore. In Computerlinks ha ricoperto prima il ruolo di Key Account Manager e successivamente quello di Sales Director, una responsabilità che ha mantenuto anche in seguito all’acquisizione da parte di Arrow nel 2013.

“Michele Puccio, grazie all’approfondita conoscenza dell’azienda e del mercato IT, potrà continuare a sviluppare strategie per la crescita del business in Italia – sottolinea Jean Pierre Abbadia, Regional Director South EMEA di Arrow -, creando nuove sinergie con reseller e system integrator. Inoltre, si impegnerà ad ampliare l’offerta, proponendo tecnologie che possano guidare gli utenti nel percorso di Digital Transformation.”

“Sono felice di questa nuova sfida e continuerò con entusiasmo ad operare con sguardo curioso e attento all’innovazione, nell’ottica di essere sempre in linea con il nostro payoff aziendale ‘Five Years Out’ – conclude Michele Puccio.”