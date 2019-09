Cyril VanAgt è il nuovo capo del canale e delle attività OEM in EMEA di Nutanix

Il suo ruolo sarà quello di supervisionare i programmi globali di vendita e marketing per clienti e partner con un portafoglio di tecnologie all’avanguardia per l’era del multi-cloud

Nutanix, azienda specializzata nell’enterprise cloud computing, ha nominato Cyril VanAgt alla guida delle attività di canale e OEM per Europa, Medio Oriente e Africa. VanAgt avrà il compito di supervisionare tutte le relazioni commerciali con rivenditori, distributori, system integrator locali e partner tecnologici in EMEA.

In particolare, Cyril VanAgt sarà responsabile del programma di canale di Nutanix, un’iniziativa strategica volta a rafforzare le relazioni dell’azienda con la comunità dei rivenditori mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari per portare a termine con successo il ciclo di vendita e per supportare il successo delle adozioni delle tecnologie Nutanix da parte dei clienti finali. Tutti i partecipanti al programma potranno così operare con successo ed essere competitivi nell’era del multi-cloud.

Cyril VanAgt ha fatto il suo ingresso in Nutanix nell’ottobre 2014 assumendo la responsabilità delle vendite di canale nel Sud Europa. In quattro anni, ha impostato la rete di distribuzione di Nutanix e creato un solido ecosistema di canale nel sud della regione EMEA. L’organizzazione impostata da Cyril VanAgt ha permesso di conseguire un elevato livello di preparazione ed autonomia ai partner di canale in Francia, Italia, Iberia, Svizzera e nei paesi dell’Africa di lingua francese, facendo di quest’area geografica un modello della collaborazione tra Nutanix e il canale. Nel 2018, ha assunto anche la responsabilità della gestione degli OEM e delle alleanze strategiche.

Sammy Zoghlami, Senior Vice President tof Sales per Europa, Medio Oriente e Africa, ha così commentato la nomina: “Sono particolarmente lieto di avere Cyril alla guida delle attività per il canale e i partner OEM in EMEA. Queste relazioni sono cruciali per la commercializzazione delle soluzioni Nutanix e la vasta esperienza di Cyril in ambito di partnership e implementazioni tecnologiche permetterà ai nostri partner di godere del massimo valore e beneficio da ciò che queste innovative soluzioni offrono loro”.