Ingram Micro rafforza la partnership con Kaspersky

Ingram Micro Italia ha concluso un importante accordo per la distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD) di Kaspersky.

Il nuovo accordo fra Ingram Micro e Kaspersky si estende quindi al nuovo formato di licensing ESD, la versione elettronica che si pone l’obiettivo di portare effettivi vantaggi al canale, quali la ricezione in tempo reale della licenza dall’inserimento dell’ordine oltre all’azzeramento dei costi di trasporto e di magazzino.

Matteo Bosis, Head of Tangible di Kaspersky ha così commentato: “In Italia i messaggi per la diffusione di una nuova cultura della cybersicurezza cominciano a tradursi in una maggiore sensibilità da parte del pubblico e delle imprese.

Siamo partiti dal “semplice” antivirus e da quel momento l’offerta di Kaspersky si è evoluta nel tempo per arrivare attualmente ad offrire una gamma completa di soluzioni rivolte al mondo consumer, alle aziende ed alle realtà corporate.

Il nostro è un business che si evolve continuamente dal punto di vista della fruizione e della tecnologia, come dimostrato dalla nuova modalità di erogazione: il formato licensing ESD. All’evoluzione delle nostre soluzioni si affiancano le partnership con realtà consolidate, come quella con Ingram Micro, quest’anno concretizzata con un’importante accordo che va proprio in questa direzione.”

Fabio di Donato, Advance Solution Manager di Ingram Micro Italia commenta: ”Tale accordo ha portato, ovviamente, all’apertura del contratto per la distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD) in Ingram Micro Italia e consentirà di rafforzare la gamma di prodotti e soluzioni della divisione a valore (Advance Solution), con l’obiettivo di garantire ai partner un’offerta sempre più completa e competitiva consentendo di fruire della licenza in digitale”.