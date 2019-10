Da OKI una promozione cashback fino al 30 novembre

È valida sulle stampanti a colori A3 della pluripremiata Serie C800, inclusi i versatili modelli C824n e C824dn

Sui dispositivi acquistati dalle aziende tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2019 OKI Europe offre la possibilità di riavere indietro fino a 230 euro, in base al modello acquistato.

Valida per un massimo di dieci richieste per cliente, una per ogni unità acquistata, la promozione è richiedibile sulle stampanti a colori A3 C824n/C824dn/C834nw/C834dnw e C844dnw fino e non oltre il 30 dicembre di quest’anno.

Obiettivo: offrire alle organizzazioni di tutte le dimensioni la possibilità di assumere il controllo e generare risultati eccezionali on-demand.

I plus dei modelli inclusi nel cashback

La promozione, infatti, include i versatili modelli C824n e C824dn, che consentono di ottenere stampe documentali quotidiane così come materiale di grande impatto per marketing e vendite. Affidabile e perfettamente in grado di utilizzare supporti di stampa fino a 256 g/m², con risoluzione 1.200 x 600 dpi, il modello C824 gestisce documenti nei formati da A6 ad A3, inclusi banner lunghi fino a 1,3 m.

I modelli C834nw e C834dnw, inclusi nella promozione, offrono la stessa versatilità nella gestione dei supporti del modello C824, aggiungendo la funzionalità wireless di serie. C834 offre l’eccezionale qualità di stampa dello standard High Definition ProQ2400 Multilevel, con risoluzione di 1.200 x 600 dpi e un’elevata velocità di stampa fino a 36 ppm.

Sfruttando le stesse caratteristiche del modello C834 e anch’esso incluso nell’offerta cashback1, il modello C844dnw porta la stampa aziendale a un livello superiore, con testi e immagini di qualità ancora più elevata grazie alla risoluzione di stampa di 1.200 x 1.200 dpi.

A chi conviene aderire alla promozione

Facile da usare, ultra-compatta e dotata dell’innovativa tecnologia LED digitale di OKI, la versatile Serie C800 gestisce un’ampia gamma di grammature e formati dall’A6 a 1,3 m, il che la rende ideale per stampare on-demand con colori vividi e in alta definizione. Da banner per eventi, poster e segnaletica per ufficio a materiale marketing con standard professionali fino a prodotti di uso quotidiano come biglietti da visita, carta intestata, biglietti di accompagnamento degli omaggi e documenti aziendali: la Serie C800 è in grado di offrire tutto questo e molto altro.

Oltre a essere le stampanti a colori A3 più piccole sul mercato, i dispositivi della Serie C800 includono funzioni ecocompatibili come l’innovativa tecnologia di fusione a risparmio energetico di OKI, che riduce i tempi di riattivazione, riscaldamento e arresto della stampante. Tutti i modelli sono compatibili con Google Cloud Print 2.0, per stampare facilmente anche quando si è fuori sede. La stampa fronte/retro automatica offre alle aziende una maggiore flessibilità per incentivare la stampa in-house, anche di documenti per i reparti vendite e marketing. In più, la garanzia estesa a 3 anni assicura alle aziende la massima tranquillità.

Come riferito in una nota ufficiale da Lee Webster, General Manager Products & Propositions, OKI Europe: «Piccole ma estremamente potenti, le stampanti della Serie C800 eliminano la necessità di esternalizzare la stampa dell’azienda. Tutto questo, con l’aggiunta di una straordinaria offerta di cashback fino a 230 euro limitata nel tempo, offre alle aziende ancora più motivi per acquistarle subito e sfruttare tutti i vantaggi delle più piccole stampanti a colori A3 sul mercato».