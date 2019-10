Poly sbarca al GITEX 2019

Dal 6 al 10 ottobre, le soluzioni di UC di Poly partecipano alla più importante Technology Week di Dubai

Poly ha annunciato che presenterà soluzioni UC performanti e innovative per tutti i tipi di spazi lavorativi al prossimo GITEX 2019, Technology Week che rappresenta la più importante kermesse di settore di scena per Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale.

Dal 6 al 10 ottobre, Poly presenterà una serie completa di endpoint intelligenti che si estenderà alle comunicazioni UC personali e di gruppo. I prodotti Poly saranno esposti presso lo stand 40 nel padiglione 8 della GITEX Technology Week 2019.

Soluzioni a prova di caos

Con nuovi modi di lavorare e uffici open stanno rivoluzionando gli spazi di lavoro, Poly propone una tecnologia utile a rendere più umane le riunioni nei rumorosi uffici open space, nelle grandi sale riunioni, nei centri di contatto più affollati, negli aeroporti caotici o nelle sempre più popolari huddle room.

È, infatti, convinzione generale che un contact center rumoroso, una grande sala riunioni o persino un’applicazione per riunioni in cloud possono essere più funzionali se alimentate con la giusta tecnologia UC.

Da qui la proposta delle ultime novità della tecnologia UC che Poly porterà alla GITEX Technology Week. Parliamo di:

Riunioni All-in-one

G7500 mette i contenuti al centro dell’esperienza di videoconferenza. Grazie a un’unica interfaccia per la condivisione di contenuti 4k e le videochiamate, la soluzione consente a chiunque di condividere in modo sicuro i contenuti durante la riunione – in modalità wireless – dal proprio dispositivo e di registrarli per un uso successivo.

Gruppi più piccoli nelle huddle room

Soluzione di classe enterprise per gli utenti di piccole sale riunioni, Poly Studio offre una semplice connettività USB plug-and-play a praticamente qualsiasi servizio basato sul cloud, così da fornire un’esperienza video e audio di livello business e ridurre la frustrazione causata dai problemi di connettività.

Dalle conferenze telefoniche al video, riunioni sempre flessibili

I telefoni per conferenze Poly Trio rendono qualsiasi stanza intelligente e tutte le riunioni modulari, sia che si tratti di chiamate audio, videochiamate, condivisione di contenuti o tutte e tre le tipologie precedenti.

Lavoratori da postazioni fisse

Nei contact center rumorosi e in tutti gli altri tipi di uffici affollati i lavoratori non hanno più bisogno di rimanere incollati alla scrivania. La serie Savi di cuffie DECT sfrutta al meglio la tecnologia wireless che dà alle persone la libertà di camminare e parlare, eliminando il rumore di fondo.

Lavoratori in movimento

L’ultima ed elegante serie di cuffie Poly Voyager con Active Noise Cancelling (ANC) permette di concentrarsi su ciò che è importante, indipendentemente dal luogo di lavoro – in un bar, in treno o in aeroporto.

Lavoratori in costante mobilità

Motore di produttività per i lavoratori in mobilità, la stazione di telefonia mobile serie Elara offre flessibilità grazie all’integrazione nativa di Microsoft Teams con un solo tocco, al dial pad integrato, alla pratica integrazione delle cuffie e al supporto per gli smartphone iOS e Android.

Clicca e parla con Microsoft Teams

La nuova linea CCX dei telefoni Microsoft Teams offre un grande touchscreen reattivo che consente una connessione senza soluzione di continuità alle chiamate, al calendario e alle riunioni su Microsoft Teams. Con un pulsante dedicato per l’accesso a Cortana, unirsi a Microsoft Teams non potrebbe essere più semplice.

Esperienza di collaborazione come nella vita reale

RealPresence Immersive Studio Flex, l’impareggiabile esperienza di videoconferenza immersiva di Poly, offre una straordinaria qualità video 4K su un display super sottile da 65″. L’audio è così ricco e dettagliato che anche il più piccolo sussurro può essere ascoltato. Il contenuto della riunione può essere condiviso facilmente e naturalmente, senza compromessi in termini di qualità.

Le soluzioni di Poly potranno essere provate anche presso i seguenti stand dei partner:

FVC presso lo Stand B2, Padiglione Sheikh Rashid

Microsoft presso lo stand D1, Padiglione 7

Genesys presso lo Stand B40, Padiglione 7

Microhit presso lo Stand B1, Padiglione Zabeel