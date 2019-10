Kyocera presenta tre nuovi sistemi ECOSYS che riducono il TCO di stampanti e multifunzione

Kyocera Document Solutions Europe ha annunciato tre nuovi prodotti della gamma ECOSYS: la stampante P3260dn e i dispositivi multifunzione M3860idn e M3860idnf. I nuovi dispositivi consentiranno ad aziende di tutte le dimensioni di migliorare i servizi di stampa per renderli più profittevoli. La nuova serie ECOSYS completa il portafoglio di dispositivi Kyocera A4 monocromatici ad alta […]

Kyocera Document Solutions Europe ha annunciato tre nuovi prodotti della gamma ECOSYS: la stampante P3260dn e i dispositivi multifunzione M3860idn e M3860idnf. I nuovi dispositivi consentiranno ad aziende di tutte le dimensioni di migliorare i servizi di stampa per renderli più profittevoli.

La nuova serie ECOSYS completa il portafoglio di dispositivi Kyocera A4 monocromatici ad alta velocità. I sistemi all’avanguardia sono stati ottimizzati per stampare con successo volumi più elevati di pagine, garantendo agli utenti la gestione più efficiente e sostenibile dei crescenti flussi documentali.

Le novità della serie ECOSYS

La stampante ECOSYS P3260dn e i due nuovi sistemi multifunzione, ECOSYS M3860idn e ECOSYS M3860idnf, garantiscono una gestione sicura delle informazioni, offrendo al contempo una stampa più veloce con un minore consumo energetico. Riducono i tempi di prima stampa del 20% e migliorano le capacità di scansione grazie alla scansione rapida standard. In particolare, il sistema ECOSYS M3860idnf integra un finisher pinzante interno che consente alle aziende di ottimizzare i processi di stampa.

Un toner ad alta resa consente la stampa di 40.000 pagine, riducendo il total cost of ownership complessivo. Inoltre, questi dispositivi sono compatibili con quattro diversi tipi di toner, per consentire alle aziende di trovare la soluzione giusta per soddisfare le loro esigenze.

Tutti e tre i nuovi prodotti fanno parte della gamma ECOSYS, creata per la prima volta nel 1992 per portare all’attenzione del mercato la sostenibilità ambientale, insieme a caratteristiche quali i fattori economici e le soluzioni di sistema. Da allora, questa tecnologia e altre misure di risparmio energetico sono state sviluppate per mantenere la serie all’avanguardia dell’innovazione nel settore.

Il lancio della nuova gamma di prodotti segue altri lanci recenti Kyocera, tra cui i sistemi ECOSYS P3145dn, ECOSYS P3150dn ed ECOSYS P3155dn, una dimostrazione che l’azienda continua con il suo impegno nel fornire alle aziende modi più efficienti e sostenibili di stampare.