Control room con display a LED: il record va a NEC

NEC installa una delle più grandi control room con display a LED del mondo



NEC Display Solutions Europe ha firmato un accordo con Saudi Telecom Company (STC) per installare all’interno del principale NOC (Network Operating Centre) una delle più grandi control room al mondo: 256 metri quadrati di dvLED con pixel pitch di 1,5 mm.

Oltre a ciò, l’accordo include l’installazione di un videowall con 200 display e schermi più piccoli a LED nel SOC dello Unified Network Operation Centre (UNOC) all’interno del complesso STC di Riyadh in Arabia Saudita.

Il contributo di NEC

Il coinvolgimento complessivo di NEC all’interno del progetto include la progettazione, la produzione, la fornitura, l’installazione, il test ed il commissioning per l’enorme video wall.

Lavorando in partnership con Saudi Media Systems, NEC sarà responsabile per la fornitura e l’installazione di circa 216 unità video wall, diversi display per meeting room ed altre soluzioni a LED di dimensioni più piccole. Fornirà altresì i processori back-end al completo per il perfetto funzionamento dell’UNOC.

Il commento

“Il nostro accordo con STC rappresenta una pietra miliare che mette in evidenza come NEC sia uno dei pochissimi produttori al mondo in grado di fornire soluzioni display customizzate a enti governativi e grandi società” commenta Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

“NEC è in grado di coprire tutti gli aspetti della progettazione, a partire dagli studi di fattibilità, la progettazione, la produzione fino all’installazione, la fase di test ed il commissioning. Selezioniamo la tecnologia display e la soluzione di elaborazione back-end più idonea non solo per i NOC (Network Operation Centre) ma anche per i data centre, control room e SOC (Security Operation Centre)”.