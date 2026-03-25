Fotolito FB alza l’asticella con la sua prima Durst

Gestire lavorazioni complesse che spaziano dalla cartotecnica al grande formato, spesso con tempi di consegna ridotti e standard qualitativi elevati: è questa la sfida quotidiana di Fotolito FB, service torinese che negli anni ha costruito il proprio posizionamento sulla capacità di rispondere con tempestività e originalità alle richieste di clienti provenienti dai comparti del beauty, del farmaceutico e dell’allestimento museale.

Fondata negli anni Settanta come realtà specializzata nella fotolito tradizionale, l’azienda si è evoluta sotto la guida di Marco Bargossi trasformandosi in un partner in grado di offrire soluzioni “chiavi in mano”, dalla progettazione grafica all’allestimento finale. Un percorso di crescita costruito sulla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, puntando su rapidità di risposta e costante aggiornamento tecnologico. “Il nostro settore cambia molto velocemente e per restare competitivi è fondamentale continuare a innovare investendo costantemente nelle migliori tecnologie”, afferma Marco Bargossi, Business Owner & Founder di Fotolito FB. In questo contesto si inserisce la recente installazione della stampante ibrida Durst P5 350 S4, che ha consentito all’azienda di compiere un significativo salto di qualità sia sul piano produttivo, sia su quello creativo.

Determinante nel processo decisionale è stata la visita alla sede Durst di Bressanone.“Siamo rimasti colpiti dall’eccellenza di questa realtà, che rispecchia anche la nostra visione”, spiega Sara Bargossi, Production & Client Manager di Fotolito FB. “Eccellenza che abbiamo subito riscontrato anche a livello operativo, sia in termini di assistenza pre e post vendita, sia avviata la produzione. Sin dalle prime stampe è stato evidente che, anche aumentando la velocità, il dettaglio rimane molto elevato. Lo hanno notato anche i nostri clienti, soprattutto nelle applicazioni retroilluminate dove la definizione è fondamentale. Inoltre, l’affidabilità di P5 350 S4 ci permette di stampare 24/7 anche senza presidio dell’operatore”.

La versatilità della nuova piattaforma ha permesso a Fotolito FB di ottimizzare ulteriormente la gestione dei flussi di lavoro. La possibilità di passare in pochi minuti dalla configurazione roll-to-roll alla stampa su supporti rigidi consente di affrontare con agilità commesse molto diverse tra loro, ampliando al tempo stesso la gamma dei materiali lavorabili. Dai tessuti ai vinili e banner fino ai supporti rigidi, tra cui legno e MDF, la piattaforma garantisce continuità produttiva e standard qualitativi elevati anche per applicazioni tra loro molto differenti. “L’introduzione della tecnologia Durst ha inoltre ampliato le possibilità applicative anche con nobilitazioni ad effetto che incrementano il valore visivo e tattile dei nostri progetti”, aggiunge Simone Bargossi, Creative & Logistics Coordinator di Fotolito FB. Grazie all’utilizzo di bianco e vernici, infatti, Fotolito FB è in grado di realizzare effetti varnish lucido-opaco, stampe lenticolari e rilievi materici in 3D. “Un esempio è il settore museale, dove utilizziamo la stampa in rilievo per produrre didascalie inclusive in caratteri Braille direttamente in linea”, prosegue Bargossi. Il tutto con un’attenzione anche al tema della sostenibilità. La nuova generazione di inchiostri utilizzata dalla piattaforma Durst contribuisce infatti a migliorare il profilo ambientale dei processi di stampa rispetto alle tecnologie precedenti.

“Realtà come Fotolito FB, con una forte cultura produttiva e una spiccata attenzione alla qualità, sono il contesto ideale per valorizzare al meglio le nostre tecnologie” commenta Alberto Bassanello, Managing Director Durst Italia. “L’introduzione della loro prima Durst segna l’inizio di una collaborazione che nasce su basi solide e su una visione condivisa: mettere l’innovazione al servizio della crescita aziendale”.