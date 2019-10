Lo scanner fi-800R di PFU rivoluziona le attività di front desk

Affidabilità, prestazioni notevoli a dispetto delle dimensioni compatte per ridurre i tempi di accettazione e garantire esperienza ottimizzata all’utente. Tutto questo è fi-800R

E’ studiato per offrire un’assistenza al cliente ottimizzata il nuovo scanner compatto fi-800 R, ultimo nato della fi-Series di PFU, azienda del gruppo Fujitsu specializzata nella produzione di scanner documentali per la digitalizzazione dei documenti.

Appena lanciato in America e nell’area EMEA, il nuovo fi-800R sarà disponibile entro la fine del mese tramite il classico canale di distribuzione IT ad un prezzo di 699 euro + IVA.

“Il nuovo scanner compatto è ideale per le situazioni di front end e di assistenza ai clienti anche in spazi ristretti grazie all’ingombro ridotto – esordisce Massimiliano Grippaldi, responsabile vendite per l’Italia di PFU –. Semplice, immediato ed affidabile consente la una scansione fino a 40 pagine al minuto, tratta tutti i tipi di formato, compreso l’A3, e scannerizza automaticamente in fronte e retro documenti fino a uno spessore massimo di 5 mm.

Il nuovo fi-800R dispone poi di tutte le caratteristiche tipiche degli scanner fi-Series e velocizzando le procedure di accettazione garantisce un’esperienza dell’utente ottimizzata, liberando contemporaneamente tempo per l’operatore per potersi dedicare alla relazione con il cliente”.

Le applicazioni sono le più svariate: si va dagli sportelli di accettazione, alla sanità, dagli sportelli al servizio pubblico alle operazioni bancarie e finanziarie.

In particolare, per l’Italia, il target sarà rappresentato da hotel, sportelli di accettazione in ambito sanitario, CAF e agenzie assicurative, autonoleggi e club come palestre o tutte quelle strutture che necessitano di un pacchetto di documenti relativi all’utente.

Le caratteristiche

Il design, come abbiamo visto, è compatto e innovativo ma garantisce l’affidabilità tipica dei dispositivi PFU. L’acquisizione dei documenti è fluida grazie all’alimentatore automatico con tecnologia per la separazione attiva e inoltre la correzione automatica dell’inclinazione elimina gli errori di immissione dei documenti nello scanner.

Dal punto di vista software, PowerStream ottimizza le immagini per semplificare i passaggi successivi ed estrae in automatico le informazioni per compilare i profili del cliente.

Più in dettaglio, tra i punti di forza:

– La funzionalità di scansione bidirezionale con un innovativo meccanismo a U: il personale può completare tutte le attività da un’unica postazione con i fogli che vengono espulsi direttamente dallo scanner, senza la necessità di un formato dedicato

– Selezione automatica del profilo

– Scansione di passaporti e documenti in formato tessera con uno spessore fino a 5 mm senza necessità di rimuovere custodie trasparenti o di cambiare vassoio per la carta

– Tecnologia di correzione automatica che raddrizza ogni documento prima della scansione per evitare inceppamenti o errori di acquisizione

– Velocità di 40 pagine/80 immagini al minuto per un’esperienza dell’utente ottimizzata

– Alimentatore automatico con una capacità di 20 fogli che elimina la necessità di dover inserire i documenti a mano uno dopo l’altro, rendendo il personale più produttivo

– Immagini migliorate grazie a PaperStream IP che permette di rimuovere macchie, note tipografiche e filigrane per una leggibilità superiore

– Il software PaperStream Capture utilizza patch code e codici a barre per denominare, ordinare e distribuire automaticamente i documenti scansionati, nonché per estrarre le informazioni necessarie per l’indicizzazione e altri processi successivi alla scansione. I dati acquisiti possono essere inseriti automaticamente nei sistemi e flussi di lavoro esistenti, in modo da compilare i profili dell’utente in modo rapido e agevole

– Conformità al GDPR perché tutte le operazioni sono svolte in presenza del cliente, garantendone la massima tranquillità.